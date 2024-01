La presunta burla del presidente del Colo-Colo ante el frustrado fichaje de Arturo Vidal por el América.

Sin embargo, como aseguró Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro rojo, con Vidal, ni su empresario, nunca se llegó a un acuerdo para fichar al deportista.

Después de varios días de especulaciones, fue el mismo centrocampista quien confirmó que continuaría su carrera en el Colo-Colo. “Vuelvo porque quiero colocar a Colo-Colo en donde se merece en Sudamérica. Y no me comparen más con los que han vuelto a Chile porque no es mi caso. No vuelvo a retirarme, vengo a ganar cosas”, señaló Vidal en charla con los medios chilenos.

Pero además de él, el presidente de dicho elenco, Matías Camacho, en entrevista con Radio Digital Colo-Colo, se refirió el tema, y hasta en sus declaraciones, con un tono burlesco, habló del historial del América.

“Fue curioso porque cuando vimos toda la revolución en las redes sociales por Arturo Vidal en Colombia nosotros le preguntamos si ya había acordado con América. Él nos dijo que nunca había dado respuesta y que no tenía ni idea de esas promociones y propagandas de hamburguesas y cervezas, fue algo muy cómico”, indicó Camacho.