"La serie está abierta": Las declaraciones de Hernán Torres luego de conseguir un empate en Palmaseca

"Desafortunadamente tuvimos las lesiones de los centrales, de Mosquera y Angulo, pero tenemos un grupo humano importante que no me canso de repetirlo siempre. Hay que reconocer que este grupo es inmenso, con actitud y con hambre de triunfar.

"El entrenador de los 'vinotintos' habló sobre lo que fue conseguir un empate con el Deportivo Cali en su casa.

Empezar perdiendo. No podíamos perder la calma, nunca perdí la confianza en mis jugadores. No puedo quejarme de la actitud porque siempre la tuvieron, pero sí les recalqué el orden, que no diéramos tantos espacios

Además. admitió no utilizar todas sus cartas para asegurarse que se terminen de recuperar del todo.

Plata y Caicedo. Hoy los cuidamos, si los hubiéramos necesitado los habríamos metido, pero me parece mejor que acaben de recuperarse.

Deportes Tolima recibe al Deportivo Cali este miércoles 22 en Manuel Murillo Toro a las 7:30 p.m.