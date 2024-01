La triste reacción de los hinchas de Alianza Petrolera tras la salida del equipo de Barrancabermeja.

El equipo 'aurinegro' que fue fundado por iniciativa de varios amantes del fútbol en territorio 'petrolero' el 5 de septiembre de 1990, ahora jugará en Valledupar, una ciudad que hace un año dejó ir a su elenco profesional el Valledupar Fútbol Club.

"¡Llegó el día esperado! Vuelve el fútbol a la capital vallenata, hoy conocerán todos los detalles de llegada del equipo Alianza F.C. y es gracias al esfuerzo de la gobernadora @elviamilenasd y el alcalde @ErnestoOrozcoD así como el representante @apecuello", apuntó la Alcaldía de Valledupar.

La reacción de la afición

Sin duda alguna, los mayores afectados son los seguidores del antiguo equipo santandereano, quienes no dudaron en alzar su voz en modo de protesta ante la drástica decisión de los inversionistas.

"Hoy mi hija de 8 años me pregunta: mami ya no vamos a ir al estadio? Ya no me vuelvo a poner la camisa? Y el trabajo de mi papi? Se apagan las ilusiones de un hincha", mencionó la cuenta de @adelita0730, quien compartió algunas imagenes de su pequeña con la camiseta de la 'Máquina Amarilla'.