Las cuentas para clasificar a los ocho mejores de la Liga BetPlay I de 2021 son bastante complicadas para el Atlético Bucaramanga, que está prácticamente en la obligación de conseguir la mayoría de los puntos en disputa.

Y es que haciendo el corte en la fecha 15, el octavo clasificado, Cali, registra 25 unidades, las cuales indican que, haciendo una proyección a las 18 fechas que se disputarán en este semestre, se clasificaría con la mitad más 2.5 de los puntos, es decir 29.5.

El conjunto ‘Leopardo’ ha disputado hasta el momento 14 juegos y suma 19 puntos que, teniendo en cuenta el probable número de clasificación, lo obligan a ganar los cuatro cotejos que le restan para llegar a 31 o alcanzar tres victorias y una igualdad para terminar con 29 y esperar si el rango de clasificación baja.

En ese escenario, la tarea para los orientados por Luis Fernando Suárez no será fácil, pero el cuerpo técnico y el plantel de jugadores confían en luchar hasta el final por ingresar a la denominada fiesta de mitad de año.

Hay que mejorar

Para alcanzar la meta, el estratega búcaro ha insistido en conservar el orden defensivo que ha mostrado desde su arribo al club y, sobre todo, mejorar en la propuesta ofensiva con el manejo de balón, que ha sido el punto más débil.

“Hay que tomar más confianza con el balón, porque esto no es desde hoy, es desde hace rato, tenemos que buscar que exista una mejoría, a mí me gusta tener la pelota, no solo tenerla por tenerla; cuando el equipo logra cinco pases seguidos, se ve bien. Se quiere llegar demasiado rápido al arco contrario, con la misma intensidad que se recupera, se quiere atacar; hay mucha aceleración y en momentos se requiere más calma”, sostiene el director técnico búcaro, quien en seis juegos al frente del club registra tres victorias, dos empates y una derrota.

Los partidos

Al elenco santandereano le faltan cuatro partidos para buscar el objetivo trazado al inicio de temporada.

Por la fecha 16, que está en disputa, enfrenta al Deportivo Pasto en suelo nariñense, pero el partido quedó aplazado debido a cuestiones climatológicas, que impidieron el aterrizaje del ‘Leopardo’ en suelo pastuso.

“Hicimos tres intentos para aterrizar en Pasto pero fue imposible por el viento y el clima”, indicó Óscar Upegui, gerente deportivo de Atlético Bucaramanga, quien agregó que el juego se disputaría el 15 de abril.

En la fecha 17, Bucaramanga se verá las caras, en calidad de local, contra Patriotas, una escuadra que ya no tiene opciones de avanzar de fase.

En la jornada 18, el enfrentamiento será a domicilio contra al siempre difícil Deportes Tolima y cierra la primera case en casa ante el también ya eliminado Águilas Doradas.