Las cuentas para clasificar entre los ocho del fútbol colombiano

Este fin de semana se disputa la fecha 17 de la Liga BetPlay I de 2023 del fútbol colombiano, en la que destacan varios juegos, entre ellos: Medellín vs. Atlético Nacional; Junior vs. Millonarios; América vs. Cali y Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas.