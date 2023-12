Las fuertes agresiones que sufrieron Sheyla García y otros periodistas en el clásico paisa

“Desde la tribuna me tiraron una botella llena de agua que venía directo a mi cabeza. Afortunadamente vi quién me la tiró, la vi venir y alcancé a correrme”, le contó la presentadora de Win Sports, Sheyla García a Publimetro.

“Yo refuté que cómo así, que respetara y no me agrediera. Me dijo que yo era una vendida que los estaba grabando o si no que me iba a matar. Me gritaba de todo”, concluyó la periodista nortesantandereana.

De igual forma, María Camila Vergara, periodista de Teleantioquia, fue violentada junto a un camarógrafo.

“Cuando yo estaba grabando siento un golpe muy fuerte. Afortunadamente la cámara la tenía firme, sino se va al suelo, contó”, contó Iván Darío Gómez al canal regional de Antioquia.

“Un muchacho muy drogado y muy rabioso, porque Nacional perdió 5-0, me agredió sin yo saber por qué. Voy a preguntarle al hombre quién me va a responder por este daño, y se me viene una niña, tan drogada como él, a enfrentarme, a decirme de todo y uno qué puede hacer en ese caso”, concluyó el camarógrafo.