Leonel Álvarez 'se postuló' como director técnico de Atlético Nacional

“Si me preguntan lo de Nacional, es un equipo estructurado, con sede, con buenas herramientas, con una estructura muy grande, que con el trabajo uno sabe que puede sacar cualquier proyecto adelante, pero eso no depende de uno, nunca he recibido una llamada o he tenido una conversación con un directivo, ni un acercamiento, siquiera, esto ya depende de ellos, porque tienen todo el derecho de buscar su entrenador, pero uno como profesional siempre quiere dirigir a equipos grandes, y ese es Nacional, un equipo que cualquier entrenador lo quisiera dirigir”, dijo el entrenador.

Para Leonel Álvarez, “el proyecto de nosotros, la manera de trabajar encaja perfectamente, no solo en Nacional sino en todo equipo que pretenda o quiera conseguir logros y conseguir una identidad un estilo, pero esto es con carácter, personalidad, intensidad y los mismos jugadores que sacan los proyectos adelante”.

Del supuesto veto que tiene en el 'verde paisa' debido a su cercanía con Independiente Medellín, aseguró que “yo no me escondo, tampoco tengo que desmentir nada pero se puede conversar... el directivo que quiera conversar conmigo, yo no tengo ningún problema y sería muy bueno para aclarar las cosas, además yo creo que no hay ningún problema, algún día yo estuve viendo de entrenador al profesor Osorio en la sede de Nacional y todo”.

Finalmente, se disculpó si alguno de sus comentarios como director técnico del Independiente Medellín ofendieron a alguien en Atlético Nacional.

“Que yo sepa o me tenga que arrepentir de algo, de pronto ese comentario que hice, que es como de empujar a los jugadores en el trabajo que estábamos haciendo, pero no con mala intención. Me gustaría conversar y si en su momento uno cometió un error porque no pedir disculpas, acá nadie es perfecto, pero me encantaría saber qué es lo que pasa, yo creo que debo mejor y cambiar es hacer un poco más de lobby”, afirmó Leonel Álvarez.