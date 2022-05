Listos los horarios para la primera fecha de los cuadrangulares de la liga

La Dimayor dio a conocer este lunes los horarios en los que se disputará la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2022, que tendrá los enfrentamientos entre Medellín vs. La Equidad, Envigado vs. Tolima, Junior vs. Nacional y Millonarios vs. Bucaramanga.