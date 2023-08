¿Llegarán más jugadores al Atlético Bucaramanga? El presidente del club aclaró la situación

Además, en la línea de la defensa, no aparecen demasiadas variantes que generen garantías entre los centrales y los laterales.

Si bien el equipo cumple con una aceptable campaña en la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano, existen posiciones en donde no hay muchas opciones para que el entrenador Alexis Márquez elija, como en el frente de ataque, donde tras la lesión de Emanuel Zagert, únicamente quedó Misael Martínez.

Por el momento, luego de la derrota contra Atlético Nacional, el empate ante Águilas Doradas y la eliminación en la Copa BetPlay a manos de Millonarios, el conjunto santandereano tiene en mente revertir la ausencia de goles contra Once caldas, al que enfrentará este viernes 25 de agosto, en Manizales, a las 6:15 p.m.

"Once Caldas es un equipo que está en la parte baja de la tabla, estar en esa zona no es nada fácil, tanto en el tema individual porque pesa bastante el tema del descenso, y eso hace que lo colectivo se sienta. Es un equipo que juega bien, que tiene jugadores con buen pie, tiene un goleador que no se le puede dar ventajas, pero también dan muchas ventajas en zona defensiva, que son las que hay que aprovechar", indicó Alexis Márquez, entrenador de Atlético Bucaramanga.