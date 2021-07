Lo que dejó el triunfo del Atlético Bucaramanga ante Patriotas y lo que viene ante Santa Fe

Contento por el resultado y el trabajo de sus dirigidos, pero también consciente de que existen aspectos por mejorar, se mostró el entrenador de Atlético Bucaramanga, Óscar Upegui, luego de la victoria 2-0 a domicilio ante Patriotas.

El estratega santandereano reconoció que por momentos, a pesar del mal estado del terreno de juego, se vio la idea de juego que han implantado.

“Creo que por momentos se vio la idea de juego que queremos, no es fácil jugar en Tunja, por la cancha difícil, el clima, así es difícil hacer posesión, pero se nota que los muchachos creen en el trabajo y la metodología. Dimos un buen paso, dimos un paso con firmeza, faltan 19 fechas y hay que seguir adelante”, sostuvo el timonel del cuadro ‘Leopardo’.

De los inconvenientes para generar más volumen de ataque y los instantes donde Patriotas dominó en el segundo periodo, Upegui aseguró que “esto es de seguir trabajando, estamos apenas en la primera fecha; hay que disfrutar del triunfo pero ya hay que saber que esto sigue. Tenemos un buen grupo, este es un triunfo no solo de quienes estuvieron en Tunja, sino en los jugadores que también se quedaron en Bucaramanga y trabajan por estar.

Para Upegui, el Atlético no sufrió el partido y fueron más los pasajes donde existió control sobre el rival. “No quiero armar polémica ni nada, en el primer tiempo hicimos un buen partido, tuvimos opciones, no siento que sufrimos el partido; en el segundo tiempo tuvimos unos minutos donde el rival se adelantó; creo que al final se gana bien el partido, no siento que el equipo haya sufrido tanto el partido”, indicó el DT búcaro, quien insistió en la labor de sus dirigidos, no solo de quienes estuvieron convocados, sino de quienes se preparan para tener la oportunidad, entre ellos Sherman Cárdenas, mediocampista que se pone a punto físicamente para volver a actuar con el Atlético.

Por su parte, el delantero Brayan Fernández, autor del primer gol, de penalti, ponderó el triunfo, especialmente por las condiciones de la cancha.

“Estoy muy contento por empezar marcando, el equipo hizo un esfuerzo grande por rendir de la mejor manera. Es una cancha difícil, esta cancha no la puede tener el fútbol colombiano porque perjudica el espectáculo y nuestro físico; y el equipo sacó adelante todos estos factores, además del clima”, dijo Fernández, que también se enfoca en lo que será el próximo partido, en casa ante Independiente Santa Fe.