Lo que dijo la nueva ministra del Deporte acerca da la Liga Femenina

"Para mí, como feminista y mujer que me tocó llegar a un deporte totalmente masculino y romper los esquemas, no es fácil. Yo ya conozco eso y he venido trabajando con los actores que tienen que ver con el fútbol femenino", dijo María Isabel Urrutia, nueva ministra del Deporte.