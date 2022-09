$!Los goleadores veteranos mandan: ¿Qué pasa con los jóvenes?

“Uno de los problemas es que a los muchachos no se les hace énfasis en el trabajo de delanteros, porque esto es de trabajar y darles continuidad y confianza. Es corregirles, porque los muchachos en su momento vienen con falencias para posicionarse, para pegarle a la pelota; no saben cómo manejar un balón que viene a ras de piso o que viene a media altura. Hay jugadores que termina el entrenamiento y se van, pero no se quedan trabajando y se va perdiendo la visión y la aspiración”, indicó González, para quien, además, “son fundamentales las repeticiones día tras día”.

Entre tanto, Jesús ‘El Kiko’ Barrios, otro de los goleadores históricos del cuadro ‘Leopardo’, señala una problemática que se deja pasar y tiene que ver con los entrenadores que están formando a los nuevos talentos.

“Es que mientras los equipos no tengan en sus divisiones menores los formadores de goleadores es muy difícil. Yo he notado que hay formadores de temprana edad, pero no se destacan y tampoco tienen la preparación suficiente. Hoy no se hacen trabajos específicos, hasta los cabeceadores se han acabado; no estamos trabajando y las divisiones menores las manejan los jóvenes porque cobran menos, pero están más pendientes de llegar al equipo profesional para dirigirlo y se olvidan de formar, que es lo principal”, dice Barrios, quien a raíz de este acontecimiento se plantea fundar una escuela de fútbol para delanteros.

La calidad de los formadores

Otro de los que supo hacer goles es Alfredo ‘El Pirata’ Ferrer, quien además de resaltar a los delanteros veteranos que siguen vigentes, sostiene de la importancia de trabajar con las nuevas generaciones y aprovechar la experiencia de quienes brillaron en esos puestos.

“Están marcando la diferencia los veteranos, seguramente porque los jóvenes tienen muchas ganas pero no saben correr la cancha y tampoco están bien orientados. El veterano sabe correr la cancha y sabe ubicarse para anotar. Pero hace falta mucho trabajo, que se acerquen a los experimentados a las divisiones menores y que sean ellos quienes marquen el camino de los jóvenes”, aseguró Ferrer.

También opinó del tema Bernardo Redín, quien jugó de mediocampista en aquella histórica Selección Colombia del Mundial de Italia 1990 y era un especialista para asistir y también para anotar.

“El reto que tenemos las personas en las divisiones menores es preparar y fortalecer a los delanteros. Tenemos que trabajar en las fuerzas básicas, y ya después el tema pasa por darles la confianza y la oportunidad a los jóvenes, pero lo primero es formarlos adecuadamente”, indicó Redín.

En lo que va corrido de 2022, el ‘top 10’ de los goleadores de la Liga está dominado por los jugadores mayores de 30 años y salvo Ricardo Márquez, que este semestre acumula seis goles con el Unión y Andrés Gómez, que también tiene un buen promedio con Millonarios, los juveniles no logran una destacada figuración.