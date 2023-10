Los hechos imperdibles que deja la fecha 16 del fútbol colombiano.

También logró un sonoro triunfo el Deportivo Pereira, que perdía 2-0 a domicilio contra el alicaído Envigado y logró imponerse 3-2 mediante los goles de Ángelo Rodríguez, Ewil Murillo y Kéner Valencia.

El que goza de un extraordinario momento es el Deportes Tolima, que de la mano del entrenador David González se instaló en los puestos de privilegio al llegar a los 25 puntos, tras su reciente triunfo 1-0 ante Jaguares, con acierto de Yeison Guzmán.

Este domingo 8 de octubre sigue la fecha 16 de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano, con los partidos La Equidad vs. Pasto (4:00 p.m.), Medellín vs. Huila (6:10 p.m.) y Chicó vs. Once Caldas (8:20 p.m.).

El martes 10 de octubre se enfrentarán Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga en Barrancabermeja, a las 8:00 p.m.; y el 30 de octubre, también a las 8:00 p.m., el turno será para América y Millonarios, en Cali.