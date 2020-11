“Los números no son los que nosotros esperábamos”: Guillermo Sanguinetti, DT del Bucaramanga

Aunque parte de la afición y la prensa piden un cambio rápido, el entrenador de Atlético Bucaramanga, Guillermo Sanguinetti, sostuvo que cumplirá con su contrato y está pensando en la liguilla que disputan los clubes eliminados y que otorga un cupo a la Copa Sudamericana.

A la hora de los balances, luego de terminar la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay, en la que quedó por fuera de los ochos con varias jornadas de anticipación, el entrenador uruguayo indicó que “creo que pequeños detalles hacen que estemos con menos puntos de los que deberíamos tener, porque no tuvimos contundencia y en descuidos nos convirtieron, como ante Santa Fe, donde fue un partido parejo, donde tuvimos opciones de gol, pero no las convertimos y el rival sí lo hizo, y eso nos pasó en varios partidos”.

Para Sanguinetti, que al frente del Atlético registra cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas, de debe pensar en la liguilla porque “no ha terminado el campeonato, tenemos otros encuentros para disputar, empieza otra etapa y tenemos que prepararnos. Tenemos que salir a dar pelea para sacar buenos resultados y poder pelear la clasificación”.

Al ser contrastado por el desempeño del equipo bajo su dirección, Sanguinetti indicó que “la balanza se inclinó en contra de nosotros en cuanto a los resultados, yo sé que en el fútbol los resultados no van por lo que sucede en los partidos, sino en convertir y que no te conviertan y en los últimos partidos nos ha pasado; en definitiva los números no son lo que nosotros esperábamos, pero tenemos una liguilla que nos da la oportunidad de un cupo a torneo internacional”.