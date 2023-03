“Los resultados no aparecieron, la pelota no entró”: Arturo Reyes

“Los resultados no aparecieron, la pelota no entró. Generábamos algunas jugadas de gol, pero no pudimos concretar. Los goles abren los partidos y para nosotros siempre fue un problema marcar goles”. Así habló el técnico Arturo Reyes sobre su salida este martes de la dirección técnica de Junior.

En diálogo con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio reconoció que el inicio no fue bueno, “pero nos queda la tranquilidad de que haber trabajado en un buen club, con honestidad, con seriedad y compromiso”.

“La relación con los jugadores, la gestión de grupo fue positiva y habrá muchas cosas que corregir, que las estaremos analizando con el cuerpo técnico. Hay que reunirnos mucho ahora después de este día y analizarnos para ver qué hicimos bien, qué podemos seguir mejorando para un futuro”, añadió.

Dijo que tiene una buena relación con Fuad Char Abdala. “tenemos una buena relación desde hace muchos años. Él sabe del trabajo que hemos hecho en categorías menores, sabe del trabajo que hemos hecho en el Barranquilla FC; los jugadores que han subido del Barranquilla Fútbol Club subieron a Junior, algunos todavía están, otros se han ido a otros equipos, están fuera del país y algunos están en Selección. Creo que es un reconocimiento a la seriedad, trabajo, honestidad y a la lealtad”.

“Como profesional entiendo que los que estamos como entrenadores de fútbol sabemos que estas cosas pasan. Pero estamos muy positivos y con muchos deseos de que aparezca una nueva oportunidad, de estar nuevamente en la raya, de estar compitiendo. La adrenalina que se siente antes de los partidos, más que todo, es lo que más hace falta”, sostuvo.

Manifestó que todos los jugadores que estuvieron en esta nómina tuvieron la oportunidad de ser titulares. “A excepción de Fredy Hinestroza que venía de lesión; Enrique Serje, que también viene de lesión; Owel Mena, un joven que trajimos del Barranquilla, que estuvo de alternativa en varios partidos, pero no pudo estar como inicialista, Y Martínez, el portero. Nos queda la satisfacción de que la mayoría de los jugadores, creo que el 99% de una nómina de 30 jugadores, tuvieron la posibilidad de jugar”.

Reconoció que pudo haberse equivocado en haber rotado mucho la nómina partido tras partido. “Hay que ser muy críticos. De pronto nos faltó estabilizar una nómina; tratar de que no hubiese tanto cambio de un partido a otro. Ese es un mea culpa que tengo y que hay que corregir”.

Indicó que triunfar en Barranquilla dirigiendo al Junior no es fácil. “Acá hay que ganar. En todos los equipos es así, pero acá se siente un poco más. Ya es la segunda vez que estamos. Antes estuvimos como asistente del profesor Julio Comesaña. En ese momento teníamos un gran equipo. Las cosas funcionaron inmediatamente empezó el torneo... y cuando no comienzas bien la afición se empieza impacientar; el tema del estadio y ambiente del estadio se torna tenso. Si no marcas en los primeros minutos el ansiado gol que te abre los partidos, se entra en desespero y eso es algo que jugadores como cuerpo técnico tienen que acostumbrarse y saber manejar”.

“No tengo duda de que a pesar que el equipo ha empezado como ha empezado, las cosas van a mejorar y Junior va a empezar a ganar partidos y se va a clasificar y pelear nuevamente un título”, terminó diciendo Arturo Reyes.