Los retos de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia

Por fin, Reinaldo Rueda ya es el nuevo director técnico de la Selección Colombia, luego de su salida del cargo de entrenador en la Selección de Chile.

“El profesor Rueda será el encargado de dirigir a nuestra Selección en la clasificatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022, así como en la Copa América Argentina – Colombia 2021. Les deseamos muchos éxitos al D.T. Reinaldo Rueda y a su equipo de trabajo, convencidos de que realizarán una excelente labor en las tareas por llegar”, anunció la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El técnico vallecaucano tiene mucho trabajo por hacer con el combinado patrio, en donde tendrá que levantar la moral de los jugadores y dar un giro de 180 grados a la situación que vive el equipo en las Eliminatorias Sudamericanas.

Estos son los retos que tiene Rueda.

Recuperar la mentalidad

Recibir nueve goles en dos partidos, tres ante Uruguay y seis con Ecuador, es algo que afecta la mentalidad de cualquier equipo en el fútbol.

Ahí es donde tendrá que empezar a trabajar Rueda, en dar más fuerza mental a los jugadores, algo que se tenía con José Pékerman, pero que se perdió al mando de Carlos Queiroz.

Eso ya lo sabe Rueda, quien tomará las riendas del equipo y solo tendrá un poco más de dos meses para trabajar y dar la vuelta a esta situación.

La Copa América

20 años han pasado desde la única Copa América que ha ganado Colombia en su historia y por eso la cita de este año, en la que nuestro país y Argentina compartirán sede, aparece como un gran reto para Reinaldo Rueda.

Precisamente el técnico vallecaucano fue el que eliminó a Colombia en la Copa que se jugó en Brasil, en el 2019, en los cuartos de final.

Ahora, Rueda tendrá que armar un equipo competitivo, que le permita a Colombia soñar con su segundo trofeo en la Copa América.

Identidad de juego

Las críticas nunca se detuvieron para el estilo de juego que quiso implantar Carlos Queiroz, en donde se dejó de lado la posesión del balón y el ‘toque-toque’, algo que siempre ha estado en el ‘ADN’ del fútbol colombiano.

Pues bien, Rueda tiene la tarea de recuperar la identidad de la ‘Tricolor’, con la que seguramente volverán los buenos momentos y, por qué no, los éxitos que se han tenido en tiempos pasados.

Trabajar con las divisiones menores

El ‘cortocircuito’ que ha tenido la Selección Colombia con sus divisiones menores es algo que lleva ya años. Son pocos los jugadores que dan el paso del equipo sub-20 al mayor, al menos de forma inmediata.

Sin embargo, Rueda es un técnico que conoce muy bien el trabajo con las divisiones menores y, seguramente, no demorará en comenzar a promover y trabajar de la mano con los más jóvenes, quienes son, a la larga, el futuro del equipo nacional.

Mundial y Eliminatorias

Los cuatro puntos que tiene la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, jugadas cuatro fechas, tienen en alerta al equipo y en la séptima casilla de la tabla de posiciones, fuera de los puestos de clasificación al Mundial.

Rueda tiene la difícil tarea de dar la vuelta a la situación, para llevar a Colombia a su séptima Copa del Mundo en Catar 2022.

La tarea no es nada fácil y el técnico tendrá su primera prueba de ‘fuego’ ante nada más y nada menos que Brasil, en Barranquilla, el próximo 25 de marzo (fecha por confirmar). Además, en esa misma jornada de las Eliminatorias, Colombia visitará a Paraguay.

La experiencia de Rueda

Reinaldo Rueda es un técnico vallecaucano que cuenta con una amplia experiencia en su carrera.

El estratega ha dirigido a clubes como el Cortuluá, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional y Flamengo (Brasil).

Además, hizo parte del proceso de la Selección Colombia sub-20, en la década del 90, y ha entrenado a las selecciones de Colombia, Honduras, Ecuador y Chile.

Voces de la Comunidad

Juan José Mantilla, Periodista: “Pienso que el arribo de Reinaldo Rueda supone una ilusión, más no una solución. Hay unos problemas de base, que tienen que ver con bajos rendimientos individuales, cierta falta de ritmo de algunos jugadores en sus clubes y salvo el momento positivo de Zapata y Muriel en el Atalanta, los demás tienen picos altos y bajos, que no dependen de un entrenador”.

Juan Manuel González, Periodista: “Aplicaría una vieja frase que dice que segundas partes nunca fueron buenas. Creo que se le ha hecho tanto drama a la contratación de Reinaldo que ojalá no resulte un fiasco. Reinaldo hizo el peor negocio de su vida, seguramente pensando en lo que significa dirigir la Selección de su país, pero la tiene muy difícil. Ojalá que los que tanto lo han pedido le tengan paciencia, porque vienen dos partidos muy difíciles con Brasil y Paraguay, y yo no le veo que este equipo tenga como salir bien librado de eso. Espero que no sea flor de un día y en tres meses estemos pidiendo la cabeza de Reinaldo”.