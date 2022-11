$!“Mi anhelo siempre ha sido dirigir al Atlético Bucaramanga”: Jorge Ramoa

Jorge Ernesto Ramoa estaba analizando fútbol para un medio radial y, cuando menos lo esperaba, le llegó una vez más la posibilidad de dirigir al equipo de sus amores y, no solamente estuvo a la altura, sino que se despertaron en él las ganas de saldar una cuenta pendiente: ser el entrenador en propiedad de su querido ‘Leopardo’.

De momento no lo puede hacer porque no tiene la Licencia PRO, pero ya empezó a gestionarla con el sueño de hacerse cargo del club para llevarlo a los puestos de privilegio.

El ídolo del Atlético, que marcó a los hinchas que lo vieron en la década de 1990, dialogó en exclusiva con Vanguardia, entre otros temas, de esos cuatro juegos donde alimentó la ilusión de la clasificación, de su análisis de la eliminación del Pereira, de sus consejos a los directivos para la conformación de la próxima nómina y, por supuesto, de lo que viene para él.

También nos habló de lo difícil que ha sido para él dejar de lado su etapa como futbolista profesional y nos dijo que el mejor jugador extranjero que vio en el Bucaramanga fue a Juan Carlos Díaz, sus mejores socios fueron Pedro Manuel Olaya y ‘El Kiko’ Barrios y los mejores santandereanos, desde su visión, son Miguel Balaguera y Sherman Cárdenas.

Preguntas y respuestas

¿Qué pasó contra Pereira, por qué no alcanzó?

“Lo primero es que nos queda el sinsabor grandísimo y nos disculpamos con la hinchada por no darse esa satisfacción. Volví a ver el partido dos veces, en esas noches de insomnio, primero creo que el planteamiento inicial fue correcto, porque dominamos el partido, con una posesión muy alta y no nos llegaron, pero sí nos faltó concretar. En el segundo tiempo cambia todo, porque Pereira nos toma muy abiertos, nos toma mal parados y nos marca el gol”.

¿Por qué tomar tantos riesgos, cuando en determinado momento el empate alcanzaba?

“Si tengo que cuestionarme algo es que muy rápido, minuto 51, hago los tres cambios, ofensivos y arriesgados, pero después de la expulsión quedamos expuestos al juego interno de Pereira. Con los once estábamos expuestos, pero con la expulsión quedamos más expuestos y nos quedamos sin recuperación en la mitad de la cancha. Para mí los cambios arriesgados y la expulsión cambiaron totalmente el desarrollo del juego”.

¿Por qué dejar a Francisco Rodríguez solo en la función de marca y con amarilla?

“Nosotros hablamos con ‘Pacho’, que tenía que manejar eso, pero lamentablemente recibió la expulsión; sin embargo para mí él fue el de mejor rendimiento en la contención del equipo en los últimos partidos”.

Sí pudiera armar la nómina para el próximo año, ¿Cómo la conformaría?

“Yo soy frentero y ya le dije al presidente que lo primero que debe hacer es traer jugadores de categoría. Ya el club ha tenido entrenadores de jerarquía y si lo hace es mucho mejor, pero lo primero es traer jugadores de jerarquía y después complementarlo con un entrenador. Al dueño no hay que reprocharle en la traída de entrenadores, pero sí en no otorgarles las herramientas porque así es más difícil y más a entrenadores que están acostumbrados a jugar con futbolistas de su misma talla”.

¿Por qué cree que hay tantos problemas a la hora de acertar en las contrataciones?

“Evidentemente hay que traer jugadores de un buen presente, tiene que cambiar la política de contratación, invertir un poco más, pero saberlo hacer, porque se traen jugadores de un alto presupuesto pero que no tienen un buen presente deportivo”.

Cuando no hay recursos para invertir, se puede pensar en un proyecto exitoso con juveniles y a largo plazo

“La realidad es que en el momento no tenemos jugadores jóvenes que puedan asumir la responsabilidad; yo puse a debutar al ‘Diablo’ Hernández, a Eduard Jiménez y a Sergio Novoa, pero en este momento no podemos arriesgar con los jóvenes porque no están en condiciones. Lo que tiene que hacer Bucaramanga es invertir mejor. Tiene que elevar el presupuesto, pero invertirlo bien”.

¿Y las políticas de contratación?

“Algunos equipos tienen una comisión especializada, que mira el bien del club, una comisión de observación de jugadores, de mirar, de analizar, porque en un video no hay jugador malo; una comisión técnica sería ideal para no cometer esos errores que suele cometer el equipo y también aprovechar la posibilidad de encontrar jugadores de proyección y poder venderlos después para el sustento del club”.