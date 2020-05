Propuesta

Por otra parte, el Ministro evaluó la posibilidad de replantear el formato del torneo en el país. “En este momento tenemos que ser muy creativos, las circunstancias nos llevan a ello. El formato del torneo actual hace difícil, incluso incrementa las posibilidades de contagio por la cantidad de logística que hay que tener y la cantidad de viajes”, explicó en entrevista a Noticias RCN.

“Lo que nosotros queremos es plantear cuatro conferencias, serían regionales y de esos cuatro grupos saldrían dos y haríamos un octogonal final. Vamos a ver, eso depende de la Dimayor, realmente es una propuesta que nosotros como Gobierno hemos visto porque generaría que por regiones, por sectores del país, esos equipos estuvieran muy cerca los unos de otros, concentrados en una ciudad y después llegaríamos a una gran final, es un modelo muy parecido al de las conferencias de Estados Unidos”, detalló el jefe de la cartera de Deporte.

Explicó también que, dado el caso de implementarse el formato de las conferencias en el fútbol colombiano, los cinco equipos, que estarían en un grupo, se tienen que concentrar en una ciudad.

“Estarían confinados en una ciudad con todos los protocolos de seguridad y de salubridad que indica el Ministerio de Salud, en su momento, cuando llegue la reapertura de la Liga se indicará qué ciudades son, porque también depende cuál sea la curva epidemiológica de cada una de esas ciudades y por supuesto, una vez queden los dos mejores de cada grupo, se buscará esa última ciudad donde se haría el octogonal final”, agregó el ministro de Deporte.

En cuanto al tema de las ciudades que han propuesto su territorio para el reinicio del fútbol, según dijo el ministro Ernesto Lucena, están Cali, Bucaramanga, Medellín, y Tunja.

Respuestas a preguntas del Ministerio

Dimayor paga las pruebas: “En principio nosotros y estamos trabajando en eso. Digamos que esas pruebas vienen bajando, hace dos meses que empezamos el protocolo y eran altísimas, ya supimos la última adquisición que se hizo a un laboratorio en Estados Unidos donde las rápidas son a 16.000 pesos y las otras, las primeras, que son las complicadas, están entre 150 y 180 mil pesos. Haremos el esfuerzo, aquí vamos a trabajar obviamente con las EPS y con los riesgos profesionales, tenemos que trabajar juntos en este sentido”.

La búsqueda del laboratorio: “Todos los laboratorios que estén avalados por el gobierno colombiano los vamos a invitar, será una invitación privada, nosotros no hacemos licitación pública. Tenemos que buscar calidad, calificación y en eso le vamos a pedir al Ministerio de Salud que sean ellos los que hagan las calificaciones técnicas. Con esas calificaciones se buscaría el mejor precio, pero hay que buscar calidad antes que dinero”.

El protocolo si se dan positivos: “Ese tema lo resuelven los médicos, ahora repartiremos lo que es logístico a la Dimayor y lo que es médico a la Federación y serán ellos los que den las respuestas, pero me imagino que va en el mismo camino de España, Portugal, donde lo que han hecho es apartar a esos jugadores, llevarlos a cuarentena. El protocolo de nosotros es muy exigente porque desde el primer día se arranca haciendo los exámenes, no solamente al jugador, a todo el entorno que ha tenido en los últimos 40 días. Se les hace examen a todos y eso permite en un 96% que no vamos a tener esa dificultad, y ya obviamente viene un protocolo de entrenamiento, de hoteles, de estadios, que son exigentes”.

Los cuatro camerinos por partido: “Eso no es complicado, en Neiva lo hicimos. Los dos que están y se hacen dos carpas camerino con baños portátiles y simplemente se colocan al lado de la cancha. Como no va a haber público no habrá dificultad en ese sentido”.