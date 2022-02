Néstor Craviotto renunció a la dirección técnica de Atlético Bucaramanga

El 'leopardo' no ha logrado consolidarse en lo que va de la Liga Betplay 2022-I, la derrota en casa ante los 'naranjas', los condenó a la casilla 18 de la tabla. Es por esto que el argentino Néstor Craviotto, quien se desempeñaba como director técnico del equipo, afirmó que presentó su renuncia al club, y ya no es más entrenador del conjunto 'auriverde'.

“Presenté la renuncia, desde hoy no soy más el entrenador. Hicimos un primer tiempo malo, hicimos todo al revés, de lo que habíamos pensado. En el segundo tiempo lo intentamos como debía ser, lo hicimos con actitud, no tan vistoso a buscar el resultado”, sostuvo en rueda de prensa, junto a Shérman Cárdenas.

Por su parte Cárdenas, afirmó no estar de acuerdo con la decisión del 'profe', y pidió disculpas por el desempeño del equipo.

"No rescato nada, hoy estamos más dolidos por lo que está pasando. No estamos de acuerdo con la renuncia del profe. Encontramos un gran entrenador, que nos dio buenas herramientas, con la realidad que es Bucaramanga. Estamos tristes, con vergüenza, poniendo la cara de parte del grupo. No tenemos palabras a lo que sucede. Es nuestra culpa, hemos tenido partidos de local donde los perdemos. Le pedimos disculpas al profe, le agradecemos por todo, no estamos de acuerdo por su decisión”, agregó.

Según conoció VANGUARDIA, el DT encargado será Javier Álvarez mientras se decide el nuevo timonel del equipo. Se espera que el nombre se conozca durante estos días y se comiencen trabajos el próximo miércoles.

Los números de Craviotto

El argentino llegó el pasado 14 de septiembre de 2021. Dirigió 19 partidos por liga, con ocho derrotas, cuatro victorias y siete empates. En 2021-II Atlético Bucaramanga finalizó en la décima posición con 29 goles en contra, 26 a favor y 27 puntos. En la actual liga, el 'leopardo' ocupa la casilla 18 con 10 goles en contra, cinco a favor y cinco puntos