“Ni éramos unos fenómenos cuando le ganamos a Cúcuta y ahora que se perdió no somos un desastre”: Sanguinetti

El entrenador de Atlético Bucaramanga, Guillermo Sanguinetti, indicó luego de quedar eliminado de la Copa BetPlay tras caer 4-0 ante Alianza Petrolera que “ni éramos unos fenómenos cuando le ganamos el clásico a Cúcuta y ahora que se perdió no somos un desastre”.

El director técnico uruguayo recibió el golpe más duro desde que dirige al Atlético, teniendo en cuenta que, aunque por momentos el desempeño no fue el mejor, nunca se llevó una caída tan abultada.

Eliminación que duele, especialmente porque al juego de vuelta en Barrancabermeja llegó con una ventaja de 2-0 que no logró defender.

“En el primer tiempo dimos muchas ventajas, eso hizo que al equivocarnos mucho el equipo rival nos atacó. En el segundo tiempo, si bien estaba emparejada la serie, a los pocos minutos nos quedamos con un hombre menos y ahí el partido se hizo cuesta arriba, porque en el entretiempo tratamos de corregir los errores, pero el hecho de quedar en superioridad numérica el rival, cambió un poco la idea y el partido; y en definitiva marcaron la diferencia con el tercer gol”, sostuvo en entrenador Sanguinetti.

Y agregó: “el objetivo era plantearle el mismo partido que tuvimos de local, pero nos equivocamos en perder rápido la pelota en el primer tiempo ante un equipo que nos atacó y al no tener la pelota no generamos las opciones de gol. Creo que no fuimos claros a la hora de generar juego, en generar situaciones, y yo creo que luego de la expulsión de Manzano el equipo se puso nervioso”.

Sanguinetti, que completó 12 juegos al frente del Bucaramanga, 10 por la Liga y dos por la Copa, de los cuales ganó cinco, empató tres y perdió cuatro, reconoció que en estos momentos el equilibrio es fundamental

“Sin duda que cuando un resultado es adverso observas todo negativo, pero ni éramos unos fenómenos cuando le ganamos el clásico a Cúcuta y ahora que se perdió no somos un desastre; tenemos que tener equilibrio y el equilibrio tiene que partir de nosotros y pensar que se perdió, que el rival jugó mejor que nosotros y tenemos que dar vuelta a la página y pensar en lo que se viene”.

Y lo que se viene para el Bucaramanga es la Liga BetPlay, en la que buscará mantenerse en la pelea por clasificar entre los ocho mejores.

Por ahora, el club santandereano ocupa el puesto 11 del certamen con 20 puntos, a cuatro del octavo.

Este lunes, a las 6:10 p.m., el elenco búcaro visita a Boyacá Chicó, por la fecha 17.