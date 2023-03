¡No va más! Primera salida del Atlético Bucaramanga en el 2023.

Después de seis jornadas, la directiva del Atlético Bucaramanga, en cabeza del gerente deportivo Vladimir Cantor, confirmó el rompimiento del vínculo que unía a Mauro Silva con la escuadra como director técnico del equipo femenino.

“Lastimosamente el proceso que me dijeron que iban a respetar y demás no lo respetaron, son cosas que pasan, no quisieron creer en el proyecto y es fútbol. En el Bucaramanga se vive de resultados y esta vez no lo logramos. Igual se dejó una gran base”, mencionó Silva tras su salida del club.

Cabe recordar que el estratega llegó al conjunto a puertas de empezar el campeonato.