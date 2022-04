“Nos volvimos familia y nos aprendimos a amar”: la despedida del Pibe a Rincón

La amistad de estos dos históricos quedó inmortalizada el 19 de junio de 1990. La Selección caía 1-0 frente a Alemania. En el estadio Giuseppe Meazza corría el minuto 47 del segundo tiempo. El partido parecía acabado.

“Viene Colombia, Dios mío, Dios mío”, se le escuchó al narrador William Vinasco Ch., mientras Freddy pasaba el balón por debajo de las piernas del portero Bodo Illgner.

Segundos antes de que el balón cruzara la línea blanca, una triangulación entre “El Pibe”, Rincón y el “Bendito” Fajardo fue muestra de la amistad que se tenía en el camerino que comandaba Francisco Maturana.

La hazaña deportiva de Colombia en esa Copa Mundo de Italia 1990 fue de tal magnitud que el escritor uruguayo, Eduardo Galeano, inmortalizó el momento en su libro “Fútbol a sol y sombra”.

“La pelota llegó al centro de la cancha... Valderrama recibió la pelota de espaldas, giró, se desprendió de tres alemanes que le sobraban y la pasó a Rincón, y Rincón a Valderrama, Valderrama a Rincón..., tocando, tocando, hasta que Rincón pegó unas zancadas de jirafa y quedó solo ante Illgner, el guardameta alemán... Entonces Rincón no pateó la pelota, la acarició. Y ella se deshizo suavecita por entre las piernas del arquero, y fue gol”, se lee en el microrrelato de Galeano.

Después de jugar juntos en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, Rincón y el “Pibe” se encontraron por última vez en diciembre de 2021, para jugar un ‘picaito’.

“Mi hermano, no te imaginas la alegría que me da volver a verte y compartir estos momentos, bacano viejo Fredy”, le manifestó el “Pibe” al hoy fallecido Rincón. En ese cotejo, aunque sus cuerpos no tenían la misma potencia de los años 90, la amistad fue lo más importante.

Valenciano y Córdoba también lloraron

Segundos después de que el médico de la clínica Imbanaco, Laureano Quiroga, confirmara el fallecimiento de Freddy Rincón, sus excompañeros de la Selección –Óscar Córdoba e Iván René Valenciano– no pudieron contener las lágrimas ante la confirmación de la noticia.

El momento fue captado en vivo por el canal deportivo Espn, en el que Córdoba y Valenciano trabajan como comentaristas.

El exdelantero no pudo hablar, mientras que el exarquero afirmó: “Yo tenía una leve esperanza de que se recuperara, Colombia pierde un héroe y gana una leyenda”.