Once Caldas anunció la contratación del santandereano Sherman Cárdenas

Once Caldas no solo se llevó los goles de Dayro Moreno, sino que también adquirió las asistencias del santandereano Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán. El equipo ‘blanco’ confirmó este lunes en sus redes sociales la contratación del talentoso mediocampista, que en 2022 fue el líder de las asistencias en el primer semestre y que en el segundo convirtió cinco anotaciones.

La dupla Moreno-Cárdenas fue una de las más destacadas de 2022 y por eso Once Caldas no dudó en sumarla a sus filas, luego de que los jugadores no llegaran a un acuerdo con el Atlético Bucaramanga.

De esta manera, Cárdenas suma un nuevo club en el país, luego de actuar en Bucaramanga, Millonarios, La Equidad, Junior, Nacional y Santa Fe.

Sherman, de 33 años, debutó como profesional con el cuadro búcaro, en la temporada 2005.