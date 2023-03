Óscar Julián Ruiz fue escogido entre los 10 mejores árbitros de la historia

El exárbitro colombiano Óscar Julián Ruiz es el noveno mejor juez de la historia del fútbol. Así lo dio a conocer la Federación Internacional de Historia y Estadística (Iffhs) en un ranking que publicó esta semana. El nacido en Villavicencio fue el único suramericano dentro del top 10 del listado, en el que aparecen 30 nombres.

La entidad se basó en el ranking de cada año para ponderar los puntos y hacer el listado de “manera equitativa”. “Se ha tenido en cuenta el TOP 20 de cada ranking anual de la categoría en cuestión y se han asignado puntos a cada puesto. Entonces el primer clasificado recibió 20 puntos, el segundo 19 puntos, el tercero 18 puntos y 1 punto para el vigésimo lugar”, aseguró la Iffhs en un comunicado en el que dio a conocer la noticia.

Ruiz, que fue juez en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, apareció primero en el listado que reconocidos árbitros de Sudamérica, como los argentinos Néstor Pitana y Juan Carlos Lustau, o el uruguayo Jorge Larrionda, quienes han tenido a su cargo finales de torneos importantes como Copas América y del Mundo.

El juez colombiano, que empezó su carrera en el arbitraje profesional en 1992 y la terminó en 2011, dijo en diálogo con Blu Radio que el secreto que tuvo para entrar en este listado fue hacerle caso a un consejo que le dio su papá cuando estaba iniciando: que pitara lo que viera y tuviera presente que se podía equivocar.

“Yo un domingo era el mejor árbitro y al siguiente era el peor. Así que aprendí a lidiar con eso. Cuando me decían que era el peor no me subestimaba y cuando me decían que era el mejor no me llenaba de ego. Yo manejaba el equilibrio, porque sé que para unos pude ser el mejor y para otros el peor. Lo que realice en la cancha lo hice con amor y honestidad”, agregó.

El listado está liderado por el italiano Pierluigi Collina. En el segundo puesto aparecer el alemán Markus Merk. Tercero fue el teutón Félix Brych, cuarto el danés Kin Milton Nielsen y quinto en inglés Howar Webb.

El uruguayo Jorge Larrionda apareció en el puesto 12, el argentino Juan Carlos Lustau en el 20, mientras que Néstor Pitana, que resultó en la casilla 22, fue el último suramericano en el ranking.