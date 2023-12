¿Podría llegar Daniel Mantilla al Atlético Bucaramanga?

La llegada de Rafael Dudamel al banquillo de Atlético Bucaramanga, le dio una esperanza a los hinchas 'Leopardos' de poder pensar en la incorporación del volante santandereano Daniel Mantilla de cara a la próxima temporada por parte del club 'auriverde'.

Según distintos periodistas como Edward Gómez de Win Sports, Mantilla estaría en las opciones del equipo de la capital santandereana y que ya fue una de las solicitudes que realizó el nuevo estratega 'Leopardo'.

"#Mano #Información de @ABucaramanga. Me informan que el técnico venezolano quiere que lleguen Daniel Mantilla y Luciano Pons a reforzar la nómina del 'Leopardo'. #NoticiaEnDesarollo. Esta información me llega, lo de Daniel ya me lo habían informado", señaló el comunicador en su cuenta de X.