¿Podría llegar Juan Fernando Quintero al Millonarios?

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero no seguirá en el Junior de Barranquilla por diferencias con su entrenador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, y busca un nuevo equipo, confirmó el pasado lunes el propio jugador.

“No me siento cómodo y me voy porque en el aspecto futbolístico no encajo y en muchas cosas del manejo de grupo y que está habituado a hacer el profesor tampoco”, dijo Quintero al canal deportivo Win Sports.

“Estoy escuchando ofertas, no niego que tengo. Estoy abierto a cualquier cosa (...) siempre hay propuestas por cualquier parte del hemisferio, del mundo”, agregó el exjugador de River Plate.

Asimismo, el talentoso volante antioqueño, en diálogo con el canal deportivo, dio unas declaraciones que rápidamente llamaron la atención de los aficionados y que ilusionaron, especialmente, a los hinchas de Millonarios.

“Tengo buena relación con el doctor (Gustavo) Serpa y con el profe Gamero hace muchos años, hablamos mucho de fútbol. Él sabe que lo admiro, pero hablar de Millonarios no es real”, afirmó Juan Fernando Quintero.

De igual forma, el deportista apuntó: “El doctor Serpa es un fenómeno, siempre hemos tenido buena relación. Hoy lo que se ve en Millonarios es muy diferente, es un equipo que ha evolucionado. Nada es cierto”.

De esta manera, Quintero desmintió los rumores que apuntan a su llegada a Millonarios, club que estuvo interesado en sus servicios y con el que habló antes de su llegada a Junior.