Polémica: “Los premios solo se dan a profesionales, ellas son amateur”: Jesurún sobre la Sub-17

Parece un chiste de mal gusto, pero no lo es. Las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-17, que vienen cumpliendo una brillante participación en el Mundial de Fútbol que se está jugando en la India, no recibirán ningún premio económico, en caso de llegar a la final y quedarse con el título Mundial.

Así lo dió a conocer Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), quien aseguró que el motivo para no tener premios es porque no son profesionales.

“Los premios solo se dan a futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateur”, aseguró Jesurún, en entrevista con esta redacción, al ser cuestionado por el tema de los premios.

El funcionario siguió con sus declaraciones, en medio de la celebración de los 30 años del Gol Caracol, y afirmó que el fútbol femenino ha tenido un “progreso” que “no tiene discusión. Hemos cumplido con uno de los objetivos que muy pocas Federaciones del mundo han obtenido, que es clasificar a los tres Mundiales de la Fifa, Sub-17, Sub-20 y Mayores”.

Jesurún agregó que, a pesar de que este semestre no hubo Liga Femenina, la Federación y la Dimayor han dado un apoyo “increíble”.

“En los últimos cinco o seis años, el apoyo que ha dado la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor ha sido increíble, entre otras cosas porque nadie nos ha ayudado. No ha habido esponsorización, no se ha dado el apoyo de la prensa. Y ahí estamos, hemos clasificado a los tres Mundiales, colocado cifras muy grandes para apoyar al fútbol femenino, lo seguiremos haciendo ahora con mucha más emoción, con más razón. Lo que hemos conseguido de potencializar a Colombia como la segunda federación, competitivamente hablando, tenemos que preservarlo y ojalá aumentarlo”, dijo.

Según el directivo, la situación que se vive con el fútbol femenino en Colombia no es solamente acá y dijo que ha conversado con otros presidentes de Federaciones sobre el tema. “Este es un fenómeno que no es en Colombia. Yo converso con colegas míos de otras Federaciones y están viviendo lo mismo. Hay que entender que el fútbol femenino apenas tiene 15 o 20 años de evolución y lo comparamos con el masculino que tiene más de 100 años. La gente a veces es muy alegre para hablar y decir que no apoyamos. Este es un proceso que es gradual y tenemos que entenderlo, pero qué bueno que ya en el país sí estemos creyendo en el fútbol femenino, eso nos va a llevar a nosotros y al entorno a surgir con más rapidez de lo que hemos logrado”, expresó.

Finalmente, Jesurún afirmó que tiene fe en el equipo colombiano, que el próximo sábado se medirá a Tanzania por un cupo en las semifinales del Mundial Femenino Sub-17 y aseveró que “ojalá seamos campeones. Es duro, es difícil, viene una ronda de cuartos de final, luego las semifinales. Vamos a enfrentar a equipos muy poderosos, pero tenemos el optimismo, las jugadoras, el técnico y la calidad para poder lograrlo”.