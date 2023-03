¿Por qué Atlético Bucaramanga no gana en la Liga BetPlay I de 2023?

Aunque su funcionamiento no es el peor y los rivales no lo han pasado por encima, Atlético Bucaramanga no logra los resultados y poco a poco se ha alejado de los primeros lugares. Además, un grupo de ‘hinchas’ sigue cometiendo actos reprochables que le podrían generar una sanción a la plaza.