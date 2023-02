¿Por qué Atlético Bucaramanga no tiene patrocinador? | Análisis

Atlético Bucaramanga ha disputado sus dos primeros partidos de la Liga BetPlay I sin tener a un patrocinador en su camiseta, algo que ha generado comentarios y, por supuesto, inquietud entre la afición, pues normalmente se podía ver a la marca Freskaleche en la prenda.

Esta situación tiene a muchos preguntándose si es falta de gestión por parte de los directivos del cuadro ‘Leopardo’ o es que hay poca confianza en el equipo por parte de los empresarios.

¿De quién es la culpa?

Esta redacción consultó con varias personalidades de la región en el aspecto futbolístico sobre la situación que vive Atlético Bucaramanga, con respecto a la falta de patrocinador.

Eduardo Villamizar, directivo del fútbol santandereano, manifestó que la falta de un patrocinador se debe más a la poca confianza que se tiene en el equipo, que por la falta de gestión. “Me cuesta decirlo, pero la manera como se maneja la institución es como una empresa privada”, dijo Villamizar, quien lamentó la situación que vive el equipo en este aspecto.

Por su parte, Gilberto Ramírez Valbuena, quien ha estado vinculado con el fútbol en la región y es un reconocido hincha del equipo santandereano, cree que esto se presenta por la falta de gestión.

“Yo creo que el fútbol es un producto que necesita un mercado, como cualquier otro, y eso implica relaciones públicas, conexión con la ciudad y con el sector empresarial, y creo que los dueños del equipo han descuidado ese aspecto, de hacer más presencia en la ciudad e ir construyendo esa confianza mutua para tener acceso a un buen patrocinio”, explicó Ramírez, quien agregó que esta situación tiene una solución con un “trabajo de relaciones públicas y de presencia en la ciudad”.

Además, Ramírez indicó que no ver una marca en la camiseta del conjunto santandereano es “falta de gestión. Creo que la credibilidad en el equipo es un tema de aficionados, de si están de acuerdo con las contrataciones, pero esa relación es distinta a la que hay que hacer con el sector empresarial para vender el producto”.

En este mismo sentido se pronunció Álvaro Ojeda, reconocido como ‘Fifa’, uno de los aficionados del equipo santandereano, quien aseveró que la falta de patrocinador se debe a que al equipo le falta “abrirse más al mercado. La administración del equipo siempre ha sido muy reservada, cerrada a buscar patrocinios y apoyo. A uno como hincha se le sale de las manos, porque uno quisiera que tuviera una camiseta como la del (Atlético) Huila, con el apoyo no de una sola sino de muchas empresas. Es falta de gestión”.

¿Qué dice el equipo?

La continuidad como patrocinador de Freskaleche está en veremos, motivo por el que Atlético Bucaramanga necesita trabajar y llegar a un acuerdo con alguna empresa, algo que confirmó Jaime Elías Quintero, presidente de la institución.

El directivo le aseguró a esta redacción que ya están hablando con dos empresas, una de ellas santandereana y otra de fuera de la región.

“El viernes tengo dos entrevistas con dos empresas que quieren acercarse al Atlético Bucaramanga. Esperamos el viernes finiquitar algo al respecto y tener en el próximo partido el patrocinio correspondiente”, explicó Quintero.

El presidente de Atlético Bucaramanga desmintió la versión que dio a conocer la empresa de lácteos, que aseguró, el pasado 24 de enero, que las “conversaciones para renovar el patrocinio siguen avanzando”.

“Freskaleche no ha venido hablando con nosotros, ellos se aislaron totalmente. Inclusive aprovecho para desmentir lo de Freskaleche, que dijeron que están en conversaciones con nosotros, pero no la hay. Ellos no se han acercado. Por parte de Atlético Bucaramanga se les hizo una petición y no hemos tenido respuesta”, aseguró el directivo.

Lo cierto es que el conjunto ‘Leopardo’ sigue sin patrocinador, luego de dos jornadas disputadas y ese dinero nada que llega al equipo. Amanecerá y veremos.