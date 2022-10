$!¿Por qué otro fracaso en el Atlético Bucaramanga? | Análisis

Parece ser un nuevo semestre de ‘fracaso’ para Atlético Bucaramanga, luego de perder en dos partidos (ante Águilas y Junior como local) la posibilidad de sellar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay, y acercarse a una competencia internacional.

Después de la derrota, fuentes confirmaron a Vanguardia que el técnico Armando Osma no dirigirá más al equipo y, en su lugar, Jorge Ramoa asumirá como interino por los cuatro partidos que quedan en la Liga. El monólogo en el equipo parece repetirse año tras año, estas son las posibles causas de dicha realidad.

1. Falta de divisiones inferiores

Atlético Bucaramanga no le apuesta a las divisiones inferiores. Hoy por hoy no hay jugadores dentro de la cantera ‘Leoparda’ y muchos de los jóvenes que hacen parte del equipo Sub 20 no continúan su carrera al profesionalismo dentro del club, pues al momento en el que cumplen la mayoría de edad y deben firmarles un contrato, deciden prescindir de sus servicios. En los últimos cinco años, los únicos dos jugadores que fueron presentados como Sub 20 y que ascendieron a la nómina profesional fueron Johan Caballero y Juan Marcelín, a pesar de que ninguno se formó en el equipo.

2. Problemas internos

No fue un secreto esta temporada los problemas de ‘camerino’ que se presentaron entre Armando Osma y los jugadores. En más de una ocasión, no se supo dar manejo a los posibles ‘roces’ que existían entre timonel e integrantes, y quedaron al descubierto en ruedas de prensa, lo que debilitaba el rendimiento en la cancha.

3. Lesiones y nómina corta

Durante el torneo, Atlético Bucaramanga se vio afectado por la nómina corta que tiene y las lesiones que aquejaron a muchos de los integrantes de la misma. Tavera, Meza, Henao y Díaz son algunos de los jugadores que tuvieron que estar más de dos fechas por fuera, y en más de una ocasión el cuerpo técnico tuvo que “tomar lo que tenía” y probar jugadores en posiciones que no eran sus naturales, para suplir los huecos. Además, los futbolistas que agregó el equipo para esta campaña no han marcado la diferencia.

4. El calendario

le jugó en contra

Desde la fecha uno el equipo estuvo en desventaja con sus rivales, pues tuvo una semana de para, lo que le cobró al iniciar los partidos. El hecho fue reconocido por sus mismos jugadores, quienes afirmaron que no estaban en la misma condición física que sus contrincantes. El no poder ‘cuadrar caja’ con los puntos que tenía aplazados, siempre le ‘mató la cabeza’ al equipo, y cuando tuvo la oportunidad de reivindicarse, dejó ir los puntos.

5. Falta de definición

Bucaramanga no supo definir en más de una ocasión en el último cuarto de cancha. El equipo se volvió ‘Dayro dependiente’, y en el partido que el goleador no encontraba la manera de encajar el gol, el equipo difícilmente encontraba otras alternativas para anotar. A pesar de generar ocasiones ofensivas, a los atacantes del Atlético les cuesta finalizar las jugadas. Con la salida de Carlos Henao en los últimos partidos a causa de lesión, el equipo se quedó sin alternativas en pelota quieta. Además, los centros de los integrantes del ‘Leopardo’ tampoco son certeros.