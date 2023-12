Primeras declaraciones de Teófilo Gutiérrez ante las acusaciones por acoso

El pasado jueves, se conoció que la Dimayor sancionó al delantero por haber 'tocado las nalgas de una mujer' de logística en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en el descanso del partido Deportes Tolima vs. Deportivo Cali, por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales.

"El día sábado 25 de noviembre, en desarrollo del partido disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, entre Deportes Tolima y el Deportivo Cali, se presentó un hecho que consideramos supremamente grave y delicado desde todo punto de vista, que tuvo como protagonista al jugador TEÓFILO ANTONIO GUTIÉRREZ RONCANCIO", cita el comunicado del ente que rige al fútbol profesional colombiano.

De igual forma, explica los hechos de lo que presuntamente ocurrió: "según se nos informó, al momento de desplazarse del terreno de juego hacia el camerino del equipo visitante, más exactamente en el dummy dispuesto en la entrada del túnel, al pasar por el lado de una de las personas dispuestas por el club para la logística del partido de sexo femenino, le tocó sus partes íntimas (nalgas) pegándole una palmada", apunta.

Horas más tarde, el jugador compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que hace referencia a la situación.

“Es importante para mi clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivas, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de fundamento y no se compadecen con lo ocurrido”, señaló 'Teo'.