Promesa cumplida: Bayron Duarte cruzó la cancha de rodillas tras su debut con el Atlético Bucaramanga

Más allá de la edad, en el fútbol se debe valorar el desempeño y Duarte, sin sobrarle demasiado, cumplió con la tarea asignada e incluso fue considerado la figura del partido en la transmisión de Win Sports, más allá de que el penalti le resta puntos.

“Creo que Bayron hizo un muy buen trabajo, intervino en la jugada del gol, por ahí una opción de gol que estuvo a punto de concretar. Desafortunadamente el tema del penal, pero no hay que reprocharle nada. Por el contrario, tengo que felicitarlo, porque demostró con gallardía de qué está hecho. Así uno tenga 15 años o 42, a la hora de pisar la cancha no juega la edad, juega la personalidad y creo que lo hizo de muy buena manera”, dijo Alexis Márquez, entrenador de Atlético Bucaramanga.

Ahora, el defensor, que luego del partido cumplió la promesa de pasar el terreno de juego arrodillado, espera tener más oportunidades para ganarse un espacio y afianzarse en el profesionalismo.

"En el nombre de Dios se me cumplió el sueño, siempre tuve la fe y la esperanza de que no me iba a fallar y me cumplió de la mejor manera, por eso la promesa era pasar la cancha arrodillado y la cumplí, no es nada para lo que él me ha dado. Me sentí bien, seguro, con confianza, pero siento un sinsabor por el penalti". dijo Duarte, en diálogo con Javier Mantilla de Extra Tiempo.

En el cotejo entre bumangueses y pereiranos también debutó el delantero Santiago Ahumada, quien ingresó en los minutos finales para el club 'Leopardo', pero jugó poco tiempo para evaluar su actuación.