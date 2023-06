¿Qué ha pasado con Gonzalo Lencina y cuál será su futuro?

Mientras Gonzalo Lencina y Junior, al parecer, tienen adelantadas las negociaciones para que el delantero argentino se convierta en jugador de los barranquilleros, el Atlético Bucaramanga, club con el que el 'gaucho' tiene contrato hasta diciembre de 2023, espera por el pago de la rescisión.

En 'El Heraldo' de Barranquilla, el entrenador del conjunto 'Tiburón', Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, reconoció que los delanteros Santiago Gómez y Gonzalo Lencina están en sus planes.

"¿Cómo está el tema del argentino Santiago Gómez? Se dijo incluso que no jugó el domingo por petición del cuerpo técnico de Junior", le preguntó 'El Heraldo' a 'El Bolillo', a lo que el timonel respondió: "Ahí si no sabría decirte. Existe la misma situación que (Gonzalo) Lencina, estamos trabajando sobre esos dos muchachos, pero hay que esperar cómo se soluciona el tema económico. Sí, son los apuntados, pero hay que traer a uno, no a los dos".

Gonzalo Lencina, que marcó nueve goles en 19 partidos con el cuadro bumangués, presentó vía correo electrónico su renuncia a la institución hace 15 días, pero deberá cancelar la rescisión del contrato que firmó hasta diciembre con 'El Leopardo'.

Frente a la situación, el gerente deportivo de Atlético Bucaramanga, Gabriel Carrillo, indicó que "lo único que sé es que renunció y el club está a la espera del pago que corresponde".

Por otra parte, aún no hay novedades en el club santandereano con relación a la llegada de jugadores para disputar el segundo semestre de la Liga BetPlay.