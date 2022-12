¿Qué hay detrás de las amenazas a directivos de Atlético Nacional?

Las amenazas que han recibido en los últimos días los directivos de Atlético Nacional son solo la punta del iceberg. Todo indica que debajo hay una dura lucha por el poder, debido a que los nuevos dirigentes decidieron quitarles espacios a algunos líderes de barras que, según fuentes conocedoras de los intríngulis de las barras, estarían utilizando al club y su posición privilegiada en la barra, para prerrogativas personales.

“Se sabía que venían dolores por las medidas que se iban a tomar”, dijo una de las fuentes refiriéndose a las amenazas hechas al presidente del club, Mauricio Navarro, y al vicepresidente ejecutivo, Benjamín Romero.

Se refiere a que el Atlético Nacional decidió, en los últimos meses, cortar de tajo con una manera de operar que al parecer estaba siendo muy rentable para algunas barras, o algunos líderes de barras. Porque, advierten, no son todas.

“En el pasado hicieron negocios dentro del club. La llegada de jugadores históricos se negociaba con ellos, ganaban porcentajes de los salarios. Por eso presionaban para el regreso de algunos futbolistas. Hay algunos hinchas a los que no les interesa el club, solo el dinero, además de recibir boletas gratis para después revenderlas”, indicó uno de los informantes, que también agregó que aunque es muy difícil de probar, se enteró incluso de supuestos “cobros” a jugadores, ya sea para hacer presión desde la barra para que equis o ye jugador se quede, o para que gracias a esa misma presión los contraten.

“Como ahora no se les está poniendo cuidado y se está haciendo un trabajo de depuración de las finanzas del club para hacerlo autosostenible y salir de las deudas sin dejar de competir, de una manera responsable como ocurre en muchos clubes de Suramérica, entonces el dolor que tienen no es el precio de los abonos, es todo lo anterior, piden cosas que no se dan, utilizando muchas bodegas en las que tienen pagas a una cantidad de personas para que desprestigien y hagan ruido como sucede hoy con estos directivos, tal como se hace en la política, con mentiras”, apuntó la fuente.

Agrega que son organizaciones que mueven intereses oscuros que el común de la gente no sabe y caen ante la presión y los comentarios que este grupo de fanáticos pueda hacer.

Otro testigo manifestó que es triste y lamentable la situación que se vive hoy en Nacional, en el que el tema ha traspasado la racionalidad y derivado en amenazas de muerte contra los dirigentes, y hasta con sus familias se meten.

“Estos nuevos directivos han llegado al club para darle un orden a todo nivel, porque como es bien conocido, el equipo, por los malos manejos en otras administraciones y la debilidad ante la presión de externos, cayó en gastos y contrataciones que lo han llevado a una situación económica compleja”.

Estos mismos informantes indican que, por ejemplo, algunas barras del club y sus líderes se toman atribuciones como usar la imagen del elenco para vender ropa y otros accesorios sin pagar por ese uso de su imagen.

“No entiende uno cómo se prestan para generar violencia e incitar a la gente a involucrarse en una campaña sin fundamentos suficientes, solo con el fin de hacer sacar a quienes están haciendo el máximo esfuerzo por enderezar la senda del club”.

Otras personas cercanas al equipo verde afirman que aunque las decisiones que ha tomado el club pueden no ser las más populares, eso no puede ser nunca razón para que llegue a instancias de amenazas. “Las personas que hay en Nacional son honestas y profesionales, serias, con intachables hojas de vida y una exitosa carrera en la industria”, dice esta fuente.

¿Dónde empezó todo?

Según los consultados, este tema viene desde hace meses cuando las directivas dejaron de hacer caso a la presión de algún grupo de barristas acostumbrados a chantajear y extorsionar directivos y jugadores para que se haga lo que ellos buscan. “Es bien conocido que Nacional es el club que más ha sufrido de este flagelo desde hace varios años y como ven cambios de actitud, se han desesperado para no perder ese poder que creen tener”.

De ahí que esos hinchas vengan haciendo una campaña para que no se abonen otros aficionados. “Decían que los refuerzos no llegaban, pero ya han llegado tres (Francisco Da Costa, Juan Felipe Aguirre y Cristian Zapata) y seguramente llegarán algunos más”.

Abonos, ¿una excusa?

Estas mismas fuentes dicen que al momento de sacar los precios de los abonos, Los Del Sur, la barra más grande de Nacional, inició una campaña para entorpecer las ventas de los mismos aprovechando el aumento que hubo, incremento que se debe a que hay un mayor número de partidos que años anteriores, porque se involucra a la Liga, la Superliga, la fase de grupo de la Copa Libertadores y el partido de la Noche Verdolaga, incluida sin costo, la cual también quieren entorpecer.

Ya hay investigaciones

Los consultados indican que dentro del club reconocen que definitivamente son más los hinchas respetuosos que los que quieren hacer negocios con el equipo y que es el momento para frenar, lo que podría configurarse en un abuso o hasta en un delito, en seco. Por eso, todos estos casos de amenazas ya están en manos de la Sijín y de la Fiscalía.

“Es evidente que a esos hinchas les molesta no poder tener a los jugadores que quieren y seguramente no se acercan a los más jóvenes porque estos poco les pueden aportar económicamente”.

Lo que piensan las barras

Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los Del Sur, indicó que los que acusan a la barra de lucrarse con el club deberían demostrarlo.

“Esos son puros chismes, que nos demuestren que eso es así. Lo único que nosotros hacemos es hacer la fiesta más chimba del fútbol colombiano”.

Muñoz añadió que pronunciarse sobre las amenazas no les compete a ellos sino que hay que preguntarle a las autoridades sobre quiénes son los responsables. “Nosotros también hemos recibido amenazas de fuerzas oscuras que quién sabe quién las manda, pero es la Policía la que debe descubrir a los responsables”.

Por su parte, Andrés Pote Ríos, de la barra ADN Verdolaga, indicó que sí hay molestia con el precio de los abonos, pero que nunca han instado a las amenazas. “No sé cómo se pueda controlar que otra persona ajena a las Barras Organizadas del club pueda poner alguna pancarta en términos amenazantes. Cuando nos reunimos a hablar se aprobó el comunicado conjunto rechazando los precios de los abonos, pero nunca hablamos de amenazas ni de violencia. Eso no está dentro de lo que se decidió, siempre se ha hablado de todo a nivel pacífico, con vehemencia y carácter, pero nunca hemos instado a esa violencia”.

Mientras que Pablo Gómez, líder de la Academia Verde, dijo que sí notaba a la gente con un ánimo violento después del anuncio de los abonos: “Algunas personas están muy agresivas con Nacional y los abonos a esos precios caldearon los ánimos”

El equipo verde cambió otra vez precio de abonos

Desmarcándose de los hinchas que han enviado amenazas y mensajes intimidatorios, Atlético Nacional sacó un comunicado este lunes indicando que, entendiendo el impacto que tuvo y haciendo caso a las peticiones respetuosas de otros de sus seguidores, definió un nuevo y único plan de abonos.

El nuevo plan se dio a conocer con una diferencia desde los $200.000 hasta $400.000 de los que inicialmente estaban definidos.

“Atlético Nacional se permite informar a la opinión pública en general y a toda su hinchada, que mañana martes 20 de diciembre (hoy) desde las 10:00 de la mañana, se encontrarán disponibles los abonos para afrontar la Liga BetPlay 2023, la Superliga y la Noche Verdolaga”, indica el comunicado del club.

De esa manera, se modifican los precios de estos torneos, mientras que frente a la Copa Libertadores, indicó que los hinchas que hayan adquirido su abono para el primer semestre de 2023 podrán hacer sus recargas a partir de marzo, fecha en la cual saldrán a la venta. También informó que los aficionados que adquieran su plan para la Liga, Superliga y Noche Verdolaga conservarán sus sillas para la recarga de la Libertadores.

“La silla de los abonados se respetará hasta el 13 de enero a las 11:59 p.m.”, aseguró el club.

En el plan anterior el club había dicho que los precios fueron fijados con base en los de la final de la Liga Betplay-1 ante Tolima, en el primer semestre de este año. “El incremento promedio de todas las tribunas es del 4%”. Mientras que los de la Liga aumentaron un 16%, equivalente al alza del salario mínimo para el próximo año . “Esto debido al incremento general de los precios en el país. Este semestre afrontaremos mínimo diez partidos en condición de local en la fase de todos contra todos”.

Pese a los nuevos descuentos, nuevamente algunas barras se mostraron en desacuerdo con los dirigentes.

Por ejemplo, en el Twitter de Los Del Sur, publicaron la imagen de la nueva tabla de precios acompañada del siguiente mensaje: “No nos van a engañar directivos ineptos y mediocres”.

Ya en el plano deportivo, se conoció que se está muy cerca de anunciar un nuevo refuerzo. Se trata del defensor del antioqueño del Tolima, Sergio Mosquera, que llegaría en un intercambio por el volante creativo Yeison Guzmán.

Mosquera se sumaría al delantero brasileño Francisco Da Costa y a los defensores Juan Felipe Aguirre y Cristian Zapata, quienes fueron oficializados por el club tras tener el visto bueno del técnico Paulo Autuori.

