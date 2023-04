¿Qué medidas se deberían tomar para acabar con la violencia en el fútbol? | Análisis

En el fútbol colombiano, durante el primer semestre de 2023, se ha hablado más de los actos de violencia por parte de los supuestos hinchas, que de lo estrictamente deportivo.

Bucaramanga, Cali, Medellín, Bogotá, Ibagué, Manizales y Santa Marta, entre otras ciudades, han sido escenarios de hechos reprochables que afectan el balompié nacional.

El suceso más reciente aconteció en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde la barra Los del Sur impidió, con un pésimo comportamiento, donde se enfrentó con la Policía y el Esmad, la realización del clásico de la fecha 14 de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y América de Cali.

La problemática ya trasciende diferentes fronteras, como las sociales, económicas, deportivas y políticas, entre otras.

Pero qué se debe hacer para terminar con este problema que cada día toma más fuerza.

“El problema no es solamente del fútbol, es de un país que es violento por naturaleza y la situación que se está viviendo, que la gente no tiene trabajo, que no le alcanza la plata, esa impotencia la lleva al fútbol, donde encuentra la vía para agredir”, indicó Gabriel Carrillo, dirigente deportivo.

También, hizo un llamado para que el problema se trate y se aborde “con seriedad por parte del gobierno central, que de verdad trabaje en ese tema, dar las garantías para que existan soluciones de fondo y no de forma”.

Otro dirigente colombiano, que pidió no mencionar su nombre, señaló que los intereses políticos también está afectando seriamente la problemática de las ‘hinchadas’.

“Las alcaldías y gobernaciones de diferentes ciudades del país están apoyando a los hinchas, con contratos a los líderes de las barras y en Bucaramanga pasa; hay un poder político, donde están tomando a estos mal llamados hinchas como una bandera para el tema electoral; las barras se volvieron fundamentales en los procesos electorales”, expresó el directivo.

Por su parte, Julio Torres, presidente de la Liga Santandereana de Fútbol, aseguró que “es una dificultad bastante grande, es un problema de sociedad y allí intervienen todos, los clubes, el gobierno, los hinchas, pero se han dejado cabos sueltos que llevan a tener dificultades”.

Para Torres, “las medidas para acabar con la violencia relacionada con el fútbol se deben encontrar entre todos los actores, porque una cosa es lo que piensa el equipo, otra cosa la alcaldía y otra cosa el hincha”.

También reconoció que en el fútbol amateur constantemente se presentan altercados con los padres y por eso es fundamental que también exista más educación.

“Indudablemente estamos trabajando, porque en la rama aficionada hay problemas; por eso se realizó una Escuela de Padres debido a que la violencia se suscita en los padres, a quienes se les inculca que tenemos que ayudar para que el niño sea una persona integral; los padres se enloquecen en los partidos de los hijos y si educamos al papá aportamos para que no exista violencia en el fútbol”, agregó Julio Torres.

En Atlético Nacional quedó claro, por parte de los directivos ‘verdolagas’, el vínculo económico que abrieron con Los del Sur y que al ser cortado ha provocado, al parecer, los desmanes de los aficionados durante el domingo pasado.

Frente al tema, otro dirigente de una escuadra profesional del país, que también solicitó no revelar su nombre, manifestó que “la posición que se debe tomar con estas barras es ignorarlos totalmente. Con ellos no hay nada para negociar, no hay que caer en sus exigencias para otorgarles boletas o financiarles los viajes, porque después se sienten con mayores atribuciones y lo de Nacional es la prueba de ello”.

A la hora de las medidas para acabar con el accionar de los violentos en el fútbol, muchos citan lo hecho en la década de 1990 en Inglaterra con los ‘hooligans’, reconocidos aficionados que generaban desmanes a su paso y que fueron controlados, al punto de que los ingleses son ejemplo en el manejo de los aficionados.