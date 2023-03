¿Qué pasará con el técnico del Bucaramanga en caso de perder contra el Deportivo Cali?

Para nadie es un secreto la gestión que se ha realizado en los últimos años en el Atlético Bucaramanga; mientras los directivos aseguran estar siguiendo un “proceso” que tiene como objetivo llegar a disputar la final del fútbol profesional colombiano, los aficionados del club reclaman la falta de continuidad de jugadores, directores técnicos, y sobre todo de resultados.

En la temporada actual, las actuaciones del conjunto ‘auriverde’ han convencido, el equipo está intentando seguir un patrón de juego y según algunos seguidores, se nota el amor y la entrega por la camiseta; sin embargo, a pesar del buen juego, los resultados no han acompañado en los últimos dos compromisos.

De siete jornadas, el Atlético ha ganado en dos ocasiones, ha empatado tres veces y perdido otras dos; de 21 puntos posibles, el equipo suma nueve unidades y se ubica en la novena casilla del campeonato.

Según el historial de los últimos entrenadores en el club ‘Leopardo’, nace una pregunta, ¿A pesar de que el equipo está jugando bien, qué pasará con el director técnico del Bucaramanga en caso de perder el siguiente partido en Cali?, con el objetivo de dar una respuesta certera, en Vanguardia consultamos con Jaime Elías Quintero, presidente de la escuadra santandereana.

“Yo no puedo hablar del pasado, pasado es pasado, aquí hay que hablar del presente y nada más, el futuro no lo conocemos; hablemos del presente, el equipo está jugando bien y eso es lo que importa. Me choca de que se hable de este tema porque no se ha evaluado en el momento, consideramos que el equipo está jugando bien, no hablemos de lo que pasó, eso ya es pasado”, concluyó el directivo.

De igual forma, Quintero fue enfático en señalar la falta de apoyo por parte de los hinchas del equipo, quienes según él son “pocos y clasiqueros”.

“Salieron los abonos, y no hubo abonados, tuvimos muy pocos, entonces, eso lo entendemos nosotros, el hincha como sea, va como sea, así el equipo vaya de último o de primero, sin importar nada, aquí solo van a los clásicos”, mencionó Quintero.

El próximo partido de la escuadra de la capital santandereana se jugará el sábado 11 de marzo frente al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca. Los dirigidos por Raúl Armando deberán ganar para no alejarse más de los puestos de clasificación a la siguiente fase de la Liga BetPlay.

“Estamos muy contentos, motivados, ya pasamos el trago amargo de la derrota frente al Once Caldas, sabemos que tenemos que ir a Cali y ganar”, indicó Jork Becerra, mediocampista del Bucaramanga, tras finalizar uno de los entrenamientos previos al próximo duelo.

En cuanto a algunos puntos de mejora por parte de la escuadra, el deportista señaló que han estado enfatizando de forma específica el trabajo de pelota quieta, teniendo en cuenta que saldrán a jugar con intensidad.