¿Quién asumirá la dirección técnica de Atlético Bucaramanga?

Luego de la renuncia a la dirección técnica del Atlético Bucaramanga de Alexis Márquez, ahora la expectativa se concentra en su reemplazante.

Los malos resultados y no encontrarle el rumbo futbolístico al equipo, llevaron a Márquez a dar un paso al costado, luego de la derrota 2-0 de visitante ante Independiente Medellín, por la fecha 14 de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano.

"La situación mía con la institución no es cómoda, yo tomo la decisión de dar un paso al costado, los muchachos me insistieron que no lo hiciera pero la verdad yo creo que pese a todo lo bueno que se ha conseguido, uno tiene que ser consciente en qué momento hay que dar un paso al costado", dijo Alexis Márquez en la rueda de prensa posterior al compromiso.

En total, el estratega dirigió 23 partidos en la Liga con el cuadro búcaro, con un saldo de 25 puntos, producto de seis triunfos, siete empates y 10 derrotas, para un rendimiento del 36,2%.