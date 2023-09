¿Quiénes son los dos juveniles que están convocados por el Atlético Bucaramanga para el partido ante Deportivo Pereira?

“Mi ídolo es mi papá, desde pequeño él me dijo que fuera lateral derecho, me ha apoyado mucho. Mi papá tuvo el sueño de ser futbolista pero no lo fue y bueno espero que se me dé”, aportó el lateral.

De igual forma, Duarte dejó claro que su referente deportivamente es Dani Alves, el recordado lateral de la selección brasileña que en este momento enfrenta una difícil situación jurídica tras haber violado, presuntamente, a una mujer en un club nocturno en España.

Para concluir, el entrenador, Andrey Moreno, mencionó que: "están muy contentos, muy felices, era lo que ellos soñaban y ellos saben la responsabilidad que hay. Todos los jugadores y cuerpo técnico les han estado hablando mucho para darles manejo, ellos saben que si hacen un buen papel, eso es abrir puertas".