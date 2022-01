Lo que dijo Dayro Moreno de su llegada al Atlético Bucaramanga

Dayro Moreno pisó tierra santandereana e inmediatamente prometió que aportará los goles que necesita el Atlético Bucaramanga para ser protagonista en la Liga BetPlay I de 2022.

El delantero tolimense se transforma en la gran apuesta de los directivos del cuadro ‘Leopardo’ y no dudó en agradecer por el respaldo, la oportunidad de regresar al fútbol colombiano y dejó claro que desea retribuir en la cancha la confianza que depositan en él los directivos, el cuerpo técnico y el plantel búcaro.

“Muy contento de estar de nuevo en el fútbol colombiano, que se ha caracterizado muchísimo. Estoy feliz de estar en Bucaramanga, gracias al cuerpo técnico, a los jugadores y a la junta directiva que confiaron en mí. Quiero hacer goles. Me gusta a ciudad porque es muy futbolera y apoya al equipo”, aseguró el atacante.

El seis veces goleador de la Liga colombiana sustuvo que Sherman Cárdenas, capitán de Atlético Bucaramanga, tuvo mucho que ver en su llegada al club búcaro.

“La verdad hablé con Sherman Cárdenas, lo conozco bien, es una gran persona, un gran profesional, me habló del proyecto y me sedujo mucho para llegar a un acuerdo con el Bucaramanga”, dijo Moreno, quien en las dos últimas temporadas no logró destacarse, en Once Caldas (2020) y Oriente Petrolero (2021).

Justamente, de su reciente paso por el balompié de Bolivia, el atacante, exOnce Caldas, Millonarios, Nacional y Junior, entre otros, afirmó que “no me fue bien en el 2021, la verdad me fue muy mal, pero vengo a aportar mi experiencia y mis goles para que este equipo consiga cosas importantes, quiero ser goleador y campeón”.

Frente a las dudas de un sector de la afición y la prensa, principalmente porque en los últimos dos años no logró figurar como habitualmente lo hacía y también lleva varios meses sin jugar, Dayro se mostró confiado en ponerse a punto físicamente muy rápido para aportar su fútbol. “Venía trabajando, pero no es lo mismo trabajar con el grupo que solo, tenía un preparador físico. Espero ponerme a punto para debutar pronto en la Liga”, dijo.