Rafael Santos Borré, por el título de la Liga Europa

En el fútbol como en la vida hay que realizar procesos antes de disfrutar de los logros. Eso es lo que está haciendo el colombiano Rafael Santos Borré, quien disputa este miércoles con el Eintracht Frankfurt la final de la Liga de Europa, frente al Glasgow Rangers.

El decisivo juego, en el que el barranquillero espera conseguir su primer título en el viejo continente, será a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Los alemanes no han vuelto a levantar un trofeo europeo desde la Copa de la Uefa de 1980 que ganaron contra el Borussia Mönchengladbach, mientras que los escoceses solo cuentan con la Recopa de Europa, de 1972, en su palmarés continental.

Se la ha luchado

“El Comandante” Borré, como lo apodan por su habitual celebración, se dio a conocer en el Deportivo Cali, club en el que estuvo entre 2013 y 2016, periodo en el que actuó un total de 62 partidos, en los que anotó 26 goles.

Del allá partió al Atlético de Madrid, pero allí solo apareció en dos partidos amistosos, por lo que regresó a Cali, que a su vez lo cedió al Villarreal, donde estuvo entre 2016 y 2017, pero sin los réditos esperados. En el Submarino Amarillo jugó 30 partidos y anotó cuatro goles.

“Cuando llegué hace cinco años al Villarreal era muy chico, me faltaba muchísima experiencia, no había tenido ese paso por un club que me brindara esa continuidad, esa personalidad que uno va agarrando con los partidos”, expresó recientemente en conferencia de prensa, explicando por qué allí no sobresalió tanto, como ahora lo hace en Alemania.

Debido a que no se adaptó en territorio ibérico como esperaba, regresó a Suramérica, pero esta vez al River Plate, donde sí se destacó. En el conjunto de la banda cruzada militó entre 2017 y 2021, periodo en el que disputó 149 partidos y anotó 55 goles.

“Mi paso por Argentina creo que me dio una buena madurez y experiencia para regresar de buena forma a Europa”, agregó el atacante.

Y es que en el balompié alemán, Borré ha logrado mostrar de nuevo su mejor nivel, no en vano espera ser parte del once titular que este miércoles buscará el título.

En el Eintracht, club al que arribó en 2021, el atacante cafetero acumula 44 partidos y 11 goles.

“El proceso de Rafa es admirable, quienes tuvimos la fortuna de enfrentarlo veíamos que era un chico inquieto al que le gustaba mucho el gol y que ha demostrado su capacidad. Hubo algo que le faltó para estar en el Atlético de Madrid, pero fue a Argentina a un equipo grande como River, marcó diferencia en la era de Gallardo y hoy está en un gran club de Europa”, indicó el exfutbolista Iván Vélez, quien lo enfrentó en varias ocasiones en la Liga colombiana.

Una liga de categoría

Vélez celebra que su compatriota haya llegado a un fútbol que evoluciona, y muestra de ello es lo que es como organización y el nivel que posee en selecciones. Igualmente, valora la adaptación que ha tenido y los relevantes goles que Borré ha conseguido allí.

Igualmente, el entrenador Néstor Otero destaca el momento del delantero cafetero en Alemania y la forma como se viene proyectando: “Anteriormente se consideraba que el fútbol alemán era más físico que otra cosa. Pero desde hace un tiempo, y con el paso de Guardiola por el Bayern de Múnich, cambio mucho su estilo y metodología. Por tal razón creo que Borré mejoró mucho, no solo con la pelota y sus movimientos, sino también en la parte táctica. Ahora es más inteligente y estratégico. Por eso creo que está ayudando mucho a su equipo a conseguir los resultados que los han llevado a este nivel. Él está viendo vídeos de Timo Werner, que lo han ayudado a mejorar”, expresó.

Se espera que el camino que ha recorrido Rafael Santos Borré y su evolución, contribuyan a que su equipo se quede con el título del segundo torneo de clubes más importante de Europa.