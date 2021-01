Real Santander, con dificultades, pero con la convicción de apoyar al jugador local

A pesar de las adversidades, como la falta de recursos y no tener una sede clara, Real Santander sigue firme en su propósito de respaldar al futbolista de las divisiones menores y bajo esa premisa afrontará la temporada en el Torneo BetPlay 2021.

“Es triste que en Bucaramanga, nuestra ciudad, nos den la espalda con el préstamo del estadio, pero eso lo sabemos que ha sido así, que para nosotros como Real Santander era muy difícil, pero con eso ya aprendimos a jugar y no nos podemos dejar sacar de nuestro objetivo”, dijo José Luis García, entrenador del club realista que tendrá una vez más un plantel joven.

Barrancabermeja, debido a la negativa de Atlético Bucaramanga para facilitar el uso del estadio Alfonso López, será la nueva casa del cuadro ‘albiceleste’, que también finalizó su vínculo con San Andrés, donde actuó las últimas temporadas.

“Agradecemos a Barrancabermeja por abrirnos las puertas de su hogar, a Inderba y Alianza Petrolera por la gestión para que el Daniel Villa Zapata nos adopte este primer semestre del 2021 en nuestras diferentes competiciones”, informó el club que acaba de cumplir 15 años.

Real Santander se prepara en el estadio Villa Concha de Piedecuesta, donde seguramente jugará tan pronto se realicen algunos ajustes que exigió la Dimayor para recibir el fútbol profesional.

Lea también. “No doy por perdido ningún balón”, Alejandro Quintana, delantero de Atlético Bucaramanga

El estreno del equipo en el Torneo de Ascenso se daría este domingo contra Cortuluá, en el Corazón del Valle.

“Iniciamos un nuevo torneo y pensar en la clasificación no es descabellado, sabemos de la juventud de los muchachos, y que en la B todos los equipos son buenos, pero el objetivo es buscar las finales del torneo”, enfatizó García, quien también reconoció que no los favorece jugar en Barrancabermeja porque “no vamos a vivir allá, vamos a jugar todos los partidos de visitantes; pero esperamos acomodarnos lo más rápido posible y que le podamos sacar ventaja, porque la cancha no puede ser un impedimento para realizar nuestro modelo de juego”.

De la campaña pasada salieron 10 jugadores y se incorporaron 15, de los cuales cinco son de afuera y 10 surgieron de las divisiones menores.