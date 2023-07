Revelan un contundente audio donde Jorge Luis Pinto critica a los directivos del Deportivo Cali.

Deportivo Cali vive uno de sus peores momentos deportivos y administrativos de su historia, que lo tienen en medio de la incertidumbre de perder la categoría.

Los malos manejos administrativos se reflejan en lo deportivo, donde recientemente el entrenador Jorge Luis Pinto dio un paso al costado, debido a que el club contrató a Luis Fernando 'Chino' Sandoval, quien no era del agrado del director técnico.

Justamente, en medio del panorama oscuro de la escuadra 'azucarera', en 'Zona Libre de Humo' publicaron un audio en el que Jorge Luis Pinto arremete con toda contra los dirigentes. El único que se salvó fue Luis Fernando Mena, presidente de la institución.

Pinto, uno de los entrenadores más exitosos de Colombia, indicó que “la vida es de principios y valores, en los últimos años de mi vida no perderé los valores que he defendido a muerte toda mi vida, me voy, no hay nada más que hablar, me duele por el presidente Mena porque está en medio de una gente terrible, échenle ayuda al presidente, va a quedar muy solo, está en medio de unos tráfugas, es un gran hombre, un señor, qué barbaridad esto, santísima virgen”.