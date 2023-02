Rifirrafe entre los entrenadores Jorge Luis Pinto y Lucas González.

Sigue candente la polémica por las declaraciones del técnico del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, que el pasado lunes arremetió contra el entrenador de Águilas Doradas, Lucas González, luego del juego entre ambos equipos por la fecha 5 de la Liga.

El DT 'azucarero' manifestó en su momento que el juego que practicaba el equipo antioqueño era antifútbol, un retroceso de 30 años en el fútbol colombiano y catalogar de 'marrulleros' a los jugadores de Rionegro.

Vera el programa Tribuna Deportiva: Video: ¿Cuál tridente es mejor: ‘Teo’, Reina y Lencina o Sherman, Dayro y Caballero?

Ahora, el entrenador Lucas González escribió en sus redes sociales mostrando lo que ha sido su rendimiento en estas primeras jornadas, pudiéndose tomar como una nueva respuesta a las críticas lanzadas por Jorge Luis Pinto.

"Si solo tienes 23 días de pretemporada para preparar tu primer torneo como entrenador profesional y llegas invicto a la fecha 6 con estos números y después de este calendario... es porque tienes muy buenos jugadores", escribió el entrenador bogotano de 41 años.

Lea también. Teófilo Gutiérrez dijo "estar feliz" en Bucaramanga y reconoció que la gente es "muy futbolera"

En los datos que enseña el profesor González, muestra su rendimiento enfrentando a Junior, Nacional, Tolima, Once Caldas y Cali. Sus primeros rivales a los que ha enfrentado en el inicio de la Liga colombiana.

Por su parte, Jorge Luis Pinto volvió a referirse al tema y mantuvo sus palabras.

"No tengo nada que hablar con él y él no tiene nada que hablar conmigo. En el primer tiempo se jugaron 27 minutos y en el segundo se jugaron 23 minutos; que vergüenza para el fútbol. Ratifico totalmente las palabras que dije, no cambio ninguna sola palabra", indicó Jorge Luis Pinto.