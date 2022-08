¿Se acabó la luna de miel? El enojo de ‘El Piripi’ Osma con la prensa local

Armando Osma abrió un espacio para la prensa deportiva de la ciudad antes del compromiso que irá a disputar Atlético Bucaramanga en Medellín. En dicho encuentro, el director técnico del club ‘Auriverde’ se mostró molesto con algunos de los cuestionamientos que se le hicieron sobre la situación dentro del equipo, tanto con jugadores, como con el mismo cuerpo técnico.

La pregunta de si escucha a su asistente técnico Paco Castro, o es autoritario para tomar las deciciones, fue lo que le ‘sacó la piedra’ al timonel, quien a pesar de eso, respondió muy diplomáticamente.

“Es simple impresión. Si ustedes no se habían dado cuenta el señor Paco Castro está en la tribuna todos los partidos, y luego baja a darme indicaciones de lo que ve y por eso nos ha ido bien. Ahora ya metieron al cuerpo técnico al ‘baile’. El grupo no tiene problemas, ayer hablé con el capitán, porque tuvo un gesto de patear los petos en el partido ante Envigado cuando fue sustituido”, afirmó Osma.

Continuó mencionando que “somos humanos y cometemos errores, que levante la mano quien no ha pedido perdón. Todo lo arreglamos adentro y yo veo un equipo comprometido. Ustedes pueden ir a preguntarle a cada uno de los jugadores. Están hablando de cambio de posiciones, de peleas con el entrenador, de que el equipo no está conmigo, de problemas en el cuerpo técnico, hablen con ellos como yo lo hago. Los jugadores me han dicho que están golpeados pero tienen una autocrítica genial. Hace 15 días el problema era que supuestamente yo no quería a Teliz, yo tengo que resolverles a ustedes todo lo que supuestamente ven, o lo que tratan de ver”.

Además, reconoció la dificultad que ha tenido el equipo para ganar como visitante, sin embargo, insistió en que son fuertes como locales, por lo que extendió la invitación a toda la hinchada para que se acerquen al estadio ante América de Cali. “Vamos a ir a ganar a Medellín”, puntualizó.

En cuanto al funcionamiento táctico, Osma Rueda recalcó que no quiere que el equipo sea ‘Dayro’ dependiente, sino que necesita que todos los jugadores hagan goles, por lo que ha tenido que hablar con figuras como Sherman, Gustavo Torres y Diomar para insistir en la necesidad de anotaciones. “Solo espero respuestas”, agregó.

Una de las dudas recientes de la hinchada y la prensa bumanguesa ha sido la no convocatoria de Juan Marcelín. Frente al tema, mencionó que simplemente han sido cambios para ver qué otro funcionamiento puede tener el equipo con jugadores diferentes, pero no hay nada más de fondo con el jugador por parte del cuerpo técnico, como se ha especulado.

Basados en los antecedentes respecto a la continuidad de los cuerpo técnicos en Atlético Bucaramanga cuando el equipo no tiene un rendimiento sobresaliente, se le preguntó a Armando Osma si le han hablado de su futuro.

“A mí no me hablaron de no continuidad. A mí me hablaron de trabajar, corregir, mirar opciones y perseverar. Yo soy optimista de que llego hasta el 30 de noviembre “, concluyó.