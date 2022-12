$!Se cumplen 25 años del histórico gol del ‘Fantasma’ Ballesteros

En el año 2004, jugando para el Atlético Junior, Orlando Ballesteros le pidió a los medios de comunicación que no le dijeran más el ‘Fantasma’ debido a un tema religioso. Ante este pedido, muchos comenzaron a llamarlo el ‘Fantástico’.

“Fue una noche muy linda, extraordinaria. La previa fue muy bonita, con un estadio lleno, con mucha gente de Bucaramanga a la expectativa”, recordó Hoyos, quien destacó la “convicción” de sus pupilos en aquel diciembre.

La fiesta fue increíble en toda la ciudad, tanto que todavía se recuerda con demasiado cariño esa gran hazaña.

Además, tras ese logro, Hoyos se convirtió, según sus propias palabras, en una persona muy querida en la ciudad.

“A Bucaramanga la amo, me abrió las puertas y es mi segundo hogar. He ido varias veces, siempre lo he hecho con el corazón, buscando la forma de volver a tener un momento así, pero ha sido muy difícil”, finalizó ‘El Flaco’ Hoyos, quien espera ver algún día al equipo con una estrella en su camiseta.