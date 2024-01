¿Se va de Barrancabermeja? El presidente de Alianza Petrolera habló sobre la posibilidad de llevar al equipo a Valledupar.

Ante esta situación, el presidente del equipo, Carlos Orlando Ferreira, habló con distintos periodistas y medios de comunicación a quienes les señaló que es cierto, pero que por el momento no se ha concretado nada.

El debut de Alianza Petrolera en este campeonato será sobre las 9:00 p.m. del próximo 6 de marzo, cuando en condición de local enfrente al América de Cali; situación que tiene en el ojo del huracán al equipo ‘petrolero’ pues el estadio Daniel Villa Zapata no cumple con los estándares de la Conmebol.

No es para menos, en el transcurso de la temporada 2023, ‘La Máquina Amarilla’ logró alejarse de la temida zona del descenso al clasificar en los cuadrangulares semifinales del primer semestre y seguir sumando puntos en la segunda parte del rentado nacional, resultados que le fueron suficientes para clasificar a un torneo internacional, en este caso la Copa Sudamericana.

A lo que añadió que tiene un campeonato internacional y el escenario no cumple con los requerimientos, así como que desde que se les entregó el estadio no se le ha brindado el debido cuidado.

"Hay un interés y tengo un ofrecimiento de la alcaldía, de la gobernación y de una empresa privada que hay en Valledupar para llevar el fútbol profesional allá. Pero, por el momento, es solo un ofrecimiento y no se ha concretado nada", señaló Ferreria en diálogo con Gol Caracol.

“Tengo un campeonato internacional y no tengo un estadio adecuado que cumplan los requerimientos que me pide Conmebol para jugar el partido. Desde hace nueve años, el estadio se entregó en 2015; no se le ha hecho un solo mantenimiento al estadio de Barrancabermeja”, apuntó.

Para finalizar, el directivo fue enfático en que la situación que se está viviendo es lamentable y que su amor por Barrancabermeja y los seguidores del club sigue estando en pie.

"Ahora, esto lo lamento profundamente. Me duele es por la afición, por los hinchas, porque recibimos de ellos el apoyo. 'Barranca' es mi casa, la quiero, la adoro, pero lo único que sí le puedo confirmar es que hay un interés de la gobernación, de la alcaldía de Valledupar y de la empresa privada de Valledupar, pero no se ha firmado absolutamente nada", concluyó Ferreira.

Por el momento, el equipo ‘aurinegro’ sigue preparándose en la ciudad santandereana e incluso en los últimos días ha disputado distintos amistosos, como el del pasado 10 de enero cuando empató 1-1 ante Real Santander.