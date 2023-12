¿Se va del Liverpool? Luis Díaz habló acerca de su actualidad.

“Estoy muy feliz y contento acá, estoy agradecido porque estoy con mi familia”, dijo el colombiano en declaraciones a la prensa.

Díaz destacó el presente de su equipo, que ya clasificó a los octavos de final de la Liga Europa y también le pelea al Manchester City y el Arsenal el primer puesto de la Liga de Inglaterra.

“Estamos muchísimo mejor, desde comienzo de temporada se ha visto reflejado también, estamos bien y el míster esta manejando muy bien las variantes. Hemos demostrado que estamos para grandes cosas y esperamos que este año sea mucho mejor que el anterior. Tenemos un gran equipo que se está acoplando cada vez mejor y ojalá se nos dé todos los títulos que están por jugar”, analizó Luis Díaz.

Los últimos goles de Díaz han sido de cabeza, tanto con el Liverpool como con la selección Colombia y ese es otro argumento que suma a su repertorio ofensivo.

“Últimamente me está yendo muy bien de cabeza, lo he ido mejorando también, ha sido una faceta que he ido mejorando con el tiempo y durante mi carrera”, concluyó el colombiano.