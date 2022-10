$!Sergio Acevedo, el campeón de la vida que golea a la adversidad

Luego del accidente que casi le cuesta la vida, no se le pasó por la cabeza el tema del ‘micro’ y menos sin una pierna, así que decidió incursionar en el atletismo y, de no ser porque consideró que no se medía con el mismo rasero, probablemente hoy también estaría en un Mundial, pero del ‘deporte base’, debido a que también posee bastante explosión y velocidad.

Y fue precisamente esa tenacidad la que le permitió recolectar los fondos, exprimiendo al máximo su bolsillo, para demostrar sus condiciones en diversos eventos nacionales, los cuales en 2015 le abrieron las puertas de la Selección Colombia de amputados y desde aquella oportunidad la camiseta del combinado nacional la ‘tiene tatuada’, porque no existe convocatoria en la que no sea citado.

“Desde siempre él me acompaña a algunos partidos y es una emoción a toda hora, también me dice, no pero papá le puso el pase mal (risas), pero mi hijo es la gran motivación para salir adelante”, sostiene un Sergio al que la voz se le llena de orgullo, al tiempo que sostiene que cuando no está metido de lleno en los entrenamientos y las competencias, disfruta visitando a los familiares y “compartir todo el tiempo que pueda con mi hijo”.

El sueño de Sergio

Hace cuatro años en México, Sergio y sus compañeros de la Selección Colombia realizaron un sobresaliente Mundial, a pesar de que las semifinales se les escaparon desde los ‘12 pasos’ contra España.

Fue una experiencia muy enriquecedora y que, a la vez, les dejó una sed de revancha que esperan saciar ahora en Turquía.

“Ya sabemos lo que significa jugar un Mundial y llegamos muy bien preparados y con la convicción de ser campeones, ese es mi sueño y quiero cumplirlo”, afirmó el ahora ‘8’ del combinado patrio, porque la ‘10’ se la cedió a quien ‘pone a cobrar’, el goleador de la Selección.