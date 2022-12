Sherman Cárdenas explicó las razones por las que no siguió en Atlético Bucaramanga.

El mediocampista santandereano Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán explicó las razones que lo llevaron a dejar el Atlético Bucaramanga.

El futbolista, de 33 años, es el nuevo fichaje de Once Caldas y en diálogo con El VBar de Caracol Radio contó que la oferta de renovación que le hizo el cuadro 'Leopardo' no fue la que esperaba.

“Por cosas del fútbol... Duré varios días esperando al club, tuve una oferta de ellos, donde no fue la que esperaba porque cuando uno hace las cosas bien, espera cosas buenas de parte del club, pero recibí una oferta donde me bajaban. Pero prefiero no hablar de eso, prefiero quedarme con lo bueno, con lo que siempre disfruto del Bucaramanga que es llevarle emoción a la gente. Con eso me quedo. Siempre agradecido con la institución y siempre que voy allá doy lo mejor de mí”, afirmó el mediocampista, que fue el líder de las asistencias en el primer semestre de 2022.

Sherman jugará en el cuadro 'Blanco' con su socio Dayro Moreno, con quien conformaron una excelente dupla ofensiva y que además lo motivó a ir a jugar con el equipo de Manizales.

“Con Dayro hicimos una gran relación, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Cuando el profe Corredor me llama y me dice que quiere contar conmigo, sabía que estaban interesados en Dayro y que quería tenernos a los dos en Manizales. Es una oportunidad muy bonita. Dayro me habló maravillas de la ciudad, del equipo, lo que es Once Caldas. Se nos presentó la oportunidad y estamos muy felices”, indicó Cárdenas Estupiñán, quien en Colombia ya actuó para Bucaramanga, Millonarios, La Equidad, Junior, Nacional y Santa Fe.

Del reto de militar en el campeón de la Copa Libertadores en 2004, Sherman afirmó que: “Sabemos la responsabilidad que tenemos de venir a un gran club, de esa necesidad que tiene la gente que hay alegrías y pelear un torneo. Once Caldas está conformado por muy buenos jugadores y de experiencia, cuando uno viene a un equipo como Once Caldas hay que pelear título y ojalá podamos hacerlo el próximo año”.