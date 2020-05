Sin conclusiones concretas se saldó la reunión del fútbol con Uribe Vélez

La polémica reunión entre algunos dirigentes del fútbol colombiano con el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se cumplió este jueves de manera virtual y en ella hubo coincidencias en unos puntos, pedidos en otros y una propuesta especial que seguramente les sonará a muchos hinchas.

En la reunión con Uribe estuvieron los presidentes de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, y de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, además de otros directivos de los clubes nacionales, así como los viceministros de Turismo, Trabajo, Deportes y Salud.

La idea es buscar soluciones para el reinicio del fútbol en Colombia y los dirigentes consideran en ese sentido que tanto Uribe como los viceministros, son las personas ideales para llegarle de manera más directa al presidente Iván Duque en ese propósito.

Jorge Enrique Vélez, máximo directivo de la Dimayor, repitió una vez más que si el fútbol no se reanuda lo más pronto posible, sería la catástrofe para los clubes ya que llevan más de dos meses sin percibir dineros por taquillas, patrocinios y por televisión.

Los viceministros tomaron nota, pero también adelantaron que hay que ceñirse a unos protocolos muy estrictos, en tanto que el expresidente Uribe expresó que se debería buscar la forma para adelantar los procesos para que el fútbol regrese como se está planteando en algunos países europeos.

Y el Senador del Centro Democrático fue más allá, al proponer que sería bueno “que el fútbol se transmitiera a todos los colombianos por televisión abierta y cerrada”.

La propuesta tuvo algunas voces a favor y otras no tantas, pero con la idea de que por ahora lo mejor es buscar la reanudación de la liga colombiana.

En ese sentido, Uribe prometió hacer lo que esté a su alcance para que el fútbol se juegue nuevamente en Colombia lo más pronto posible.

La reunión que se extendió por dos horas, contó con la participación de 68 personas, entre dirigentes del fútbol, presidentes de clubes y otros miembros del Centro Democrático.

Uno de los presidentes que no se presentó a dicha reunión fue el de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, quien aseguró que no es el momento para tener este tipo de reuniones, además de que no se debe politizar el deporte.

“Creo que al deporte no hay que meterle política, estamos en una situación en donde no hay gobernabilidad, en donde el presidente de la Dimayor quiere sacar algunos beneficios y por lo tanto, respetando al Gobierno, al Presidente, al ministro y respetando al doctor Álvaro Uribe, creo que no era oportuno hacer una reunión de estas, porque no se pueden buscar soluciones detrás de intereses personales como tiene el señor Vélez (presidente de la Dimayor)”, comentó.